Actívate Lobo 2026 impulsa convivencia universitaria en la Unidad Laguna

TORREÓN, COAH.- La Universidad Autónoma de Coahuila, a través de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) Unidad Laguna, alista la edición 2026 del programa “Actívate Lobo”, que se desarrollará del 22 al 24 de abril en Ciudad Universitaria, Campus Torreón. Durante la presentación oficial, el coordinador de Unidad Laguna, Omar Rojas Zapata; el director de la FCPyS, Ricardo Jurado Rangel; la docente Lizbeth Cortés, así como integrantes del comité organizador, detallaron que este proyecto es encabezado por estudiantes del noveno semestre de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación.

FORMACIÓN INTEGRAL CON SELLO ESTUDIANTIL El objetivo central del programa es fortalecer la formación integral mediante actividades físicas, recreativas y de convivencia, además de promover la integración entre escuelas y facultades. La iniciativa cuenta con el respaldo del rector Octavio Pimentel Martínez, autoridades universitarias y el gobierno municipal de Torreón. Rojas Zapata subrayó que el alcance del proyecto trasciende a la FCPyS, al involucrar a toda la comunidad de la Unidad Laguna en un encuentro que busca consolidarse como referente deportivo universitario. A su vez, Jurado Rangel recordó que este esfuerzo surgió en 2014 bajo el nombre “Locos por la Vida Sana”, evolucionó a “Actívate Grillo” y hoy se posiciona como una plataforma donde la prioridad es la participación colectiva por encima de la competencia. AGENDA DEPORTIVA, RECREATIVA Y DE SALUD Las actividades iniciarán el miércoles 22 de abril con una carrera de cinco kilómetros en la explanada del Centro Cultural Universitario “Braulio Fernández Aguirre”, seguida de la ceremonia inaugural y el arranque de torneos deportivos. Destaca que el torneo de fútbol tendrá carácter benéfico, ya que las inscripciones serán sustituidas por donación de juguetes.

Para el jueves 23, se contempla una rodada 8K, abierta a bicicletas y motocicletas, así como un bailatón y las semifinales de disciplinas como fytbol, basquetbol y volibol. PARTICIPACIÓN, BIENESTAR Y SENTIDO DE PERTENENCIA El viernes 24 se desarrollará una jornada enfocada en la salud física y mental, con atención de especialistas en medicina, enfermería, odontología y psicología. De manera simultánea, se llevará a cabo un rally deportivo por equipos y las finales de los torneos, concluyendo con la premiación. Con esta programación, “Actívate Lobo” reafirma su vocación de generar comunidad, fomentar hábitos saludables y fortalecer el sentido de identidad entre el estudiantado de la Unidad Laguna.

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