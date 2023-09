Ante caos vial, plantean aplicar ‘Hoy no circula’ en Coahuila

El acelerado incremento del tráfico vehicular y los altos niveles de contaminación generados en Saltillo y otras ciudades de Coahuila, lleva a las autoridades a proponer una especie de “hoy no circula”, para agilizar el tránsito, descongestionar las calles, mejorar la calidad del aire y proteger la salud de la población.

PROMUEVE MOVILIDAD SUSTENTABLE

Se creará el Sistema de Movilidad Integrada, urbana, interurbana y rural, para incentivar el uso del transporte público, vehículos no motorizados, vehículos no contaminantes y otros modos de movilidad de alta eficiencia energética, lo que incluye implementar el uso de la bicicleta pública e incentivar el uso de la bicicleta particular.

También, la apertura de biciestacionamientos, estacionamientos masivos de bicicletas, implementación de portabicicletas en unidades del transporte urbano y facilidades de ingreso con bicicleta al Sistema de Movilidad Integrado, que deberá considerar infraestructura vial como banquetas y espacios de circulación peatonal y ciclista, infraestructura tecnológica y eléctrica.

En el Artículo 4 se establece que se promoverá la movilidad activa, es decir, ciudades caminables, el uso de la bicicleta y otros modos de transporte no motorizados, como alternativas que fomenten la salud pública, la proximidad y la disminución de emisiones contaminantes; la multimodalidad para ofrecer modos y servicios de transporte para los usuarios y reducir la dependencia del vehículo particular motorizado.

Asimismo, la utilización de vehículos de transporte conforme a la demanda de servicio, procurar la optimización de la infraestructura vial existente y la construcción de infraestructura especial que facilite la operación de los distintos modos de transporte.

Se incorpora el Capítulo 1 Bis “Del derecho a la movilidad”, que tiene toda persona a trasladarse y disponer de un sistema integral de movilidad de calidad, suficiente y accesible que permita el desplazamiento de personas, bienes y garantías.

Tiene como finalidad prevenir lesiones en personas usuarias de las calles y los sistemas de transporte, y dotar a todas las localidades con acceso a camino pavimentado a una distancia no mayor de 2 kilómetros.

Además, autoridades procurarán proporcionar, de manera progresiva, servicios de transporte específico para personas con discapacidad, dentro de los servicios de transporte público de pasajeros individual y colectivo para garantizar su desplazamiento seguro.

En el 11, se indica que corresponde a la Secretaría de Infraestructura, promover la transformación de los sistemas de transporte del estado en esquemas integrados, con estructuración empresarial y modelos operativos, que mejoren las condiciones de seguridad, calidad y eficiencia.