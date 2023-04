Ante estafas inmobiliarias en Coahuila, llama Infonavit a no caer en ofertas sin sustento

Ante los casos de estafas inmobiliarias que se han denunciado en Coahuila, el delegado de Infonavit en la entidad, Gustavo Díaz Gómez, dijo que desde hace tres años y medio no hay lotes de casas en remate, por lo que llamó a los ciudadanos a no caer cuando les ofrecen una propiedad bajo esas condiciones, además de verificar la identidad de vendedores.

VANGUARDIA ha dado seguimiento al modus operandi de dos redes de estafadores inmobiliarios, quienes acumulan denuncias penales y civiles, afectando a más de 80 familias y han defraudado con más de 100 millones de pesos, además que su modus operandi es simular que tienen casas en proceso de remate, hacen un contrato de compra venta, pero al poco tiempo aparece el verdadero dueño y el comprador de buena fe termina perdiendo el dinero invertido y también tiene que pagar los gastos juicio del verdadero propietario, entre otros daños.

TE PUEDE INTERESAR: Calculan en 100 millones de pesos daños por estafas inmobiliarias en Sureste de Coahuila

De acuerdo con el delegado del Infonavit, es cierto que antes el instituto remataba lotes de viviendas que fueron recuperadas a través de procesos judiciales, pero esto no se realiza de manera masiva desde el año 2018, porque ahora, quienes no pueden pagar su crédito hipotecario, tienen la opción de la reestructura, la mediación y si nada de esto funciona, entonces sí se hace un proceso judicial para recuperar la casa.

Sin embargo, aunque el Infonavit realice el proceso judicial para recuperar la vivienda de un trabajador, este proceso lo lleva a cabo un despacho externo, pero cuando es el momento de que salga a remate para recuperar el dinero del crédito, todos los trámites son ante el juzgado que lleva el juicio, y no entre particulares, agentes inmobiliarios, y tampoco hay en ese momento contratos ante notario público, ni comisiones que tengan que pagarse.

“Desde el año 2018, mediados de ese año, se detuvo la venta de vivienda cuando se hacía en subasta. Viviendas vandalizadas no se han vendido, ni se van a vender”, aclaró el delegado.

REMATES SON ANTE JUZGADOS

Sí hay un proceso de recuperación de casas del Infonavit de quienes no han pagado el crédito o han abandonado sus vivienda, pero esto no significa que estén ya en remate, ni que puedan adquirirlas mediante el modus operandi de los estafadores, porque estas casas tienen dueño y serán quienes quieran comprarlas sólo cuando se tenga una sentencia a favor del instituto y del despacho que promueve el fin de la hipoteca, pero hay diferentes instancias públicas involucradas, no particulares, ni asesores inmobiliarios.

“Un remate es una cuestión judicial, en la cual lo que hace el Infonavit, cuando una vivienda se deja de pagar, se le ofrecen las opciones de cobranza social, después la mediación y por último la etapa judicial. En esta etapa tienen que intervenir despachos jurídicos para poder llevar esos casos. Una de las salidas para recuperar el adeudo es el remate, pero el remate no lo promueve el Infonavit, sino el despacho, autorizado por el juzgado, y el juzgado es el que publica para una subasta”, dijo Díaz Gómez.

Aconsejó a la ciudadanía estar alerta de las casas que les venden, y primero deberá certificar de quién es la propiedad, algo que se puede tramitar ante el Registro Público de la Propiedad.