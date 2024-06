Ante larga sequía en Coahuila, expertas recomiendan la reforestación y conjuntar esfuerzos

General Cepeda y Ramos Arizpe fueron los únicos municipios de Coahuila que no presentaron algún grado de sequía en la segunda quincena de mayo

La sequía en Coahuila se agravó en la segunda mitad del mes de mayo luego de que 36 de sus 38 municipios registraron al menos el nivel más bajo de sequía de acuerdo con el Monitor de Sequía en México (MSM) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Según el registro de sus municipios, solo General Cepeda y Ramos Arizpe se salvan de tener algún nivel de sequía, con lo que se alarga el periodo de sequía consecutiva a 58 meses y medio.

Desde la segunda quincena de 2019, al menos la mitad de los municipios de la entidad ha sufrido algún grado de sequía, lo que se ha calificado como la más larga de su historia.

Al respecto, la académica de la Universidad de Texas A&M, Rosario Sánchez, consideró que hay mucho atraso para afrontar la problemática y es necesario conjuntar esfuerzos que hasta ahora han sido dispersos.

“Necesitamos un plan integral a largo plazo, cosa que creo que todavía estamos intentando, pero hay esfuerzos muy dispersos, no integrales, no con una integración de todos los sectores que realmente tienen que ver con el agua o con la sequía, desde educación, salud pública, planeación urbana, medio ambiente y desarrollo”, detalló.

Para ello, indicó que es necesario que se priorice e invierta en investigación, pues para atender el problema se necesita información “precisa, oportuna y robusta”. Sin embargo, consideró que se tiene un atraso de por lo menos 30 años en ese sentido.

Para Sánchez, tampoco se ha atendido de manera adecuada la cultura del agua, pues se ha abordado como se hacía en la década de 1980, cuando las campañas se limitaban a invitar a la ciudadanía a no desperdiciar el agua.

“Mientras no haya una educación a conciencia de los servicios ambientales que proveen agua, difícilmente vamos a poder cambiar el ritmo de consumo. Cultura del agua significa saber las implicaciones de lo que uno hace en el ciclo del agua. Se trata de entender por qué está cerrando la llave y para qué. Se trata de entender que el agua no solamente es cuando abres la llave, sino también cuando comes, cuando vas de compras, cuando traes inversiones. Eso es tener cultura del agua y estamos muy lejos de eso”, explicó.

Sánchez también puntualizó que, al no valorar el agua en todos sus aspectos, ya comienza a afectar sectores como la salud, la calidad de vida, la economía y los sectores productivos.

“Espero que no atendamos todo esto de manera integral cuando ya los efectos estén, cuando los efectos nos estén pegando directamente. Entre más nos tardemos, más nos va a costar. Y no hablo solamente de dinero o de costo económico, son muchos costos, incluso de calidad de vida y de seguridad alimentaria, de pérdidas de vida”, dijo.

REFORESTACIÓN ES CLAVE

De acuerdo con la meteoróloga Juana María Mendoza, si bien la sequía de Coahuila se ha alargado, no es tan intensa como en estados aledaños como Chihuahua.

La académica de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAAN) señaló que, si bien no se pueden controlar las condiciones meteorológicas a nivel global, sí pueden realizarse acciones para mitigar o adaptarse a esas condiciones.

“Ya vimos que la sequía se está alargando, entonces puede suceder cada vez más frecuentemente y también la sequía puede ser más intensa. Entonces ya tenemos que pensar en técnicas de adaptación y también mitigación, adaptarnos a una sequía que esperamos más intensa y más prolongada”, dijo Mendoza.

Señaló que, si bien Coahuila es un estado acostumbrado a ahorrar agua al tener poca disponibilidad, se pueden controlar los factores que influyen para que haya sequía, como la vegetación.

“Entre más vegetación haya, más probabilidad hay de que haya lluvias, pero no, estamos quitando vegetación, estamos haciendo cambios de uso del suelo muy drásticos”, señaló.

Agregó que es importante seguir previniendo los incendios forestales como otra medida para reducir la presencia de sequía.