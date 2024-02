Anuncia Ayuntamiento de Acuña programa de preparatoria abierta desde casa

ACUÑA, COAH.- Para aquellos jóvenes que por alguna circunstancia no pudieron seguir estudiando después de la Secundaria, o bien para personas adultas, sin importar la edad; que quieran seguir preparándose académicamente; se abrió la opción de Prepa a su Medida.

Este programa permite estudiar en su propia casa y en los horarios que ellas o ellos mismos se designen, destacó Alma Aurora Jiménez, responsable del programa.

Añadió que para quienes no quieren o no les gusta tanto socializar, esta es una muy buena oportunidad para que no trunquen sus estudios, refirió Jiménez Leyva, porque pueden estudiar en su propia casa sin sentirse presionados.

Destacó que el programa de preparatoria abierta comprende 22 módulos y conforme vayan acreditando los alumnos dichos módulos, es la manera en que se va avanzado.

“Yo recomiendo que se preparen para presentar dos exámenes por mes, hay quienes quieren hacer tres o más, pero por querer ir de prisa, muchos alumnos reprueban alguno de los exámenes que luego tienen que presentar otra vez, o las veces que lo reprueben”, dijo.

Subrayó que hay quienes desertan porque reprueban alguno de los exámenes, pero se trata de alumnos que quieren ir de prisa, por lo que recomendó estudiar poco a poco; “dedicarle algo de tiempo, pero de calidad”.

“Posiblemente un alumno se lleve año y medio en cursar la Prepa. Aquí no se les da de baja, aunque reprueben algún examen y los motivamos para que lo intenten las veces que sea necesario para que la culminen satisfactoriamente”, apuntó.