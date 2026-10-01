Anuncia Fiscalía de Coahuila capacitaciones binacionales con agencias internacionales y colaboración con Interpol

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    Anuncia Fiscalía de Coahuila capacitaciones binacionales con agencias internacionales y colaboración con Interpol
    Elementos operativos, de inteligencia y combate a narcóticos recibirán capacitación especializada en Estados Unidos como parte de la estrategia de seguridad de Coahuila. CORTESÍA

Elementos operativos y de inteligencia recibirán adiestramiento especializado en Estados Unidos para reforzar la seguridad en el estado

La Fiscalía General del Estado de Coahuila (FGEC) alista una serie de capacitaciones internacionales en coordinación con agencias de Estados Unidos e Interpol, como parte de la estrategia para blindar la entidad y actualizar a sus corporaciones de seguridad.

Federico Fernández Montañez, Fiscal General del Estado, dio a conocer que ya fueron aprobados los primeros perfiles de elementos de las áreas operativas, de inteligencia y del combate a narcóticos que viajarán al extranjero para recibir adiestramiento especializado.

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“Tenemos ya aprobadas unas capacitaciones binacionales que, yo te puedo decir que tengo algunos años en esto, no las había visto nunca. Son operativas, son de inteligencia, son de narcóticos”, enfatizó el fiscal respecto a los programas aprobados.

Fernández Montañez subrayó que en materia de seguridad Coahuila no puede mantenerse aislado, por lo que el trabajo conjunto con agencias internacionales busca implementar esquemas de vanguardia y no solo cursos convencionales para el personal policial.

Paralelamente, el titular de la institución indicó que se colabora de forma permanente con la Interpol, particularmente en la verificación y rastreo de vehículos con reporte de robo, operativo que se mantendrá vigente hasta el cierre del presente año.

En ese sentido, adelantó que las corporaciones apretarán la vigilancia hacia motocicletas e itinerantes sin placas o casco, así como autos con vidrios polarizados, para evitar la comisión de delitos y brindar tranquilidad a las familias en sus traslados.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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