Anuncia Fiscalía de Coahuila capacitaciones binacionales con agencias internacionales y colaboración con Interpol

Federico Fernández Montañez, Fiscal General del Estado, dio a conocer que ya fueron aprobados los primeros perfiles de elementos de las áreas operativas, de inteligencia y del combate a narcóticos que viajarán al extranjero para recibir adiestramiento especializado.

La Fiscalía General del Estado de Coahuila (FGEC) alista una serie de capacitaciones internacionales en coordinación con agencias de Estados Unidos e Interpol, como parte de la estrategia para blindar la entidad y actualizar a sus corporaciones de seguridad.

“Tenemos ya aprobadas unas capacitaciones binacionales que, yo te puedo decir que tengo algunos años en esto, no las había visto nunca. Son operativas, son de inteligencia, son de narcóticos”, enfatizó el fiscal respecto a los programas aprobados.

Fernández Montañez subrayó que en materia de seguridad Coahuila no puede mantenerse aislado, por lo que el trabajo conjunto con agencias internacionales busca implementar esquemas de vanguardia y no solo cursos convencionales para el personal policial.

Paralelamente, el titular de la institución indicó que se colabora de forma permanente con la Interpol, particularmente en la verificación y rastreo de vehículos con reporte de robo, operativo que se mantendrá vigente hasta el cierre del presente año.

En ese sentido, adelantó que las corporaciones apretarán la vigilancia hacia motocicletas e itinerantes sin placas o casco, así como autos con vidrios polarizados, para evitar la comisión de delitos y brindar tranquilidad a las familias en sus traslados.