Anuncian despliegue de 5 casetas móviles de seguridad y operativo preventivo por lluvias en Ramos Arizpe

Las nuevas casetas policiacas serán itinerantes y contarán con equipamiento tecnológico conectado directamente al Centro de Comando y Control (C2) de la localidad, además de la presencia permanente de agentes para reducir la incidencia delictiva.

RAMOS ARIZPE, COAH.- El alcalde de Ramos Arizpe , Tomás Gutiérrez Merino, informó este lunes que el Gobierno Municipal desplegará cinco casetas móviles de seguridad pública en puntos estratégicos y reforzará los trabajos de limpieza en arroyos y desagües de la ciudad.

“Son cinco casetas las que se van a utilizar aquí en Ramos Arizpe. Se van a estar utilizando en diferentes sitios, no son fijas, cada caseta va con un policía mínimo y con una unidad para que esté dando rondines”, explicó el edil.

Gutiérrez Merino detalló que cada módulo de vigilancia dispone de cuatro cámaras de video de alta definición y comunicación directa con la central operativa del municipio para atender emergencias o denuncias de la población.

Así mismo, el Edil destacó que se mantiene un trabajo coordinado con la Policía Estatal y la Fiscalía General del Estado para supervisar los cruceros e itinerarios de mayor concurrencia en la mancha urbana.

ACCIONES PREVENTIVAS POR ‘EL NIÑO’

Por otra parte, la administración municipal intensificó las cuadrillas de limpieza en canales de desahogo fluvial ante el pronóstico de precipitaciones intensas proyectadas para el mes de septiembre derivado del fenómeno meteorológico de “El Niño”.

“Vienen lluvias muy fuertes ahora en septiembre y nos estamos preparando. Hay un fenómeno que nos están pidiendo que los cursos del río y las coladeras y los conductos que tienen para desagüe los podamos arreglar bien y limpiar”, destacó.