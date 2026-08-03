Anuncian despliegue de 5 casetas móviles de seguridad y operativo preventivo por lluvias en Ramos Arizpe

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Coahuila
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    Anuncian despliegue de 5 casetas móviles de seguridad y operativo preventivo por lluvias en Ramos Arizpe
    El Gobierno de Ramos Arizpe anunció la instalación de cinco casetas móviles de vigilancia equipadas con tecnología conectada al C2 para reforzar la seguridad en distintos sectores del municipio. CORTESÍA

Además del fortalecimiento de la vigilancia, el Municipio intensificará la limpieza de arroyos y desagües como acciones preventivas ante la temporada de lluvias

RAMOS ARIZPE, COAH.- El alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino, informó este lunes que el Gobierno Municipal desplegará cinco casetas móviles de seguridad pública en puntos estratégicos y reforzará los trabajos de limpieza en arroyos y desagües de la ciudad.

Las nuevas casetas policiacas serán itinerantes y contarán con equipamiento tecnológico conectado directamente al Centro de Comando y Control (C2) de la localidad, además de la presencia permanente de agentes para reducir la incidencia delictiva.

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“Son cinco casetas las que se van a utilizar aquí en Ramos Arizpe. Se van a estar utilizando en diferentes sitios, no son fijas, cada caseta va con un policía mínimo y con una unidad para que esté dando rondines”, explicó el edil.

Gutiérrez Merino detalló que cada módulo de vigilancia dispone de cuatro cámaras de video de alta definición y comunicación directa con la central operativa del municipio para atender emergencias o denuncias de la población.

Así mismo, el Edil destacó que se mantiene un trabajo coordinado con la Policía Estatal y la Fiscalía General del Estado para supervisar los cruceros e itinerarios de mayor concurrencia en la mancha urbana.

ACCIONES PREVENTIVAS POR ‘EL NIÑO’

Por otra parte, la administración municipal intensificó las cuadrillas de limpieza en canales de desahogo fluvial ante el pronóstico de precipitaciones intensas proyectadas para el mes de septiembre derivado del fenómeno meteorológico de “El Niño”.

“Vienen lluvias muy fuertes ahora en septiembre y nos estamos preparando. Hay un fenómeno que nos están pidiendo que los cursos del río y las coladeras y los conductos que tienen para desagüe los podamos arreglar bien y limpiar”, destacó.

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Finalmente, el Munícipe reiteró el llamado a la ciudadanía a colaborar con las recomendaciones emitidas por Protección Civil municipal para evitar contingencias durante el periodo extraordinario de lluvias en la región.

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Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

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