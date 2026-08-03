Vacaciona INE sin resolver actos anticipados de campañas

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    Vacaciona INE sin resolver actos anticipados de campañas
    La inacción del INE beneficia el despliegue de aspirantes a gubernaturas, quienes operan sin topes de gasto ni una optima vigilancia ARCHIVO

El INE inició un receso de 15 días sin aprobar los lineamientos para regular y fiscalizar los actos anticipados de campaña rumbo a las elecciones 2027

El Instituto Nacional Electoral (INE) se tomó un periodo vacacional de 15 días sin resolver si emitirá lineamientos para fiscalizar los procesos internos de los partidos y contener posibles actos anticipados de campaña.

Mientras tanto, los aspirantes a las gubernaturas aceleran sus actividades con militantes y simpatizantes, previo a las encuestas que los partidos aplicarán para seleccionar a sus posibles candidatos.

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Desde marzo, el organismo electoral ha dado largas a los proyectos para regular el proselitismo. Y aunque el pasado 23 de julio el Consejo General discutiría una propuesta del consejero Jorge Montaño, se decidió retirarla nuevamente de la mesa.

Los lineamientos pospuestos planteaban comenzar de inmediato con la fiscalización de los procesos internos de los partidos ya cada uno de los aspirantes, que estarían obligados a reportar sus gastos y eventos; además sería monitoreado todo tipo de propaganda, entre muchas otras medidas encaminadas a evitar la falta de equidad en la contienda de 2027 por actos adelantados.

En algunos estados el arranque oficial de precampañas inicia el próximo 10 de septiembre.

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