Vacaciona INE sin resolver actos anticipados de campañas

Mientras tanto, los aspirantes a las gubernaturas aceleran sus actividades con militantes y simpatizantes, previo a las encuestas que los partidos aplicarán para seleccionar a sus posibles candidatos.

El Instituto Nacional Electoral ( INE ) se tomó un periodo vacacional de 15 días sin resolver si emitirá lineamientos para fiscalizar los procesos internos de los partidos y contener posibles actos anticipados de campaña.

Desde marzo, el organismo electoral ha dado largas a los proyectos para regular el proselitismo. Y aunque el pasado 23 de julio el Consejo General discutiría una propuesta del consejero Jorge Montaño, se decidió retirarla nuevamente de la mesa.

Los lineamientos pospuestos planteaban comenzar de inmediato con la fiscalización de los procesos internos de los partidos ya cada uno de los aspirantes, que estarían obligados a reportar sus gastos y eventos; además sería monitoreado todo tipo de propaganda, entre muchas otras medidas encaminadas a evitar la falta de equidad en la contienda de 2027 por actos adelantados.

En algunos estados el arranque oficial de precampañas inicia el próximo 10 de septiembre.