¿Quién es Danry Vásquez? El pelotero sancionado por la LMB que estuvo involucrado en un caso de violencia doméstica

La Liga Mexicana de Beisbol (LMB) suspendió de manera inmediata y por tiempo indefinido al jardinero venezolano Danry Vásquez, de los Toros de Tijuana, luego de la agresión que protagonizó durante el encuentro del domingo frente a los Acereros de Monclova en el Toros Mobil Park. La decisión fue anunciada por la presidencia del circuito apenas unas horas después del incidente ocurrido en la cuarta entrada del partido, una acción que derivó en una pelea colectiva y que dejó además a un jugador lesionado.

A través de un comunicado, la LMB señaló que este tipo de conductas son incompatibles con los principios de respeto y juego limpio que promueve la liga, además de representar un riesgo para la integridad física de los peloteros.

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“La LMB reprueba este tipo de agresiones y cualquier manifestación de violencia”, indicó el organismo, que también confirmó que continúa revisando la participación de otros jugadores involucrados en la trifulca para determinar posibles sanciones adicionales conforme al reglamento vigente. El incidente se originó cuando Rodolfo Amador, tercera base de los Acereros, intentó poner out a Vásquez en una jugada de contacto durante la parte baja del cuarto episodio. Tras el intercambio físico propio de la acción, el jugador de Tijuana reaccionó golpeando a Amador, quien cayó al terreno. Las imágenes difundidas posteriormente mostraron que, una vez en el suelo, Amador recibió además una patada por parte del venezolano, situación que provocó que ambos dugouts se vaciaran y que jugadores de los dos equipos ingresaran al campo para intervenir.

La confrontación se prolongó durante varios minutos y tuvo consecuencias más allá de las expulsiones. El inicialista de Monclova, Ryan Hernández, terminó abandonando el estadio en ambulancia después de sufrir una fractura en el brazo derecho durante la pelea. Una vez restablecido el orden, los umpires expulsaron a Danry Vásquez y al lanzador Adonis Medina por parte de Tijuana. Del lado de Acereros también fueron retirados Jecksson Flores y el propio Hernández. La suspensión representa una baja sensible para los Toros en la recta final de la campaña. El club fronterizo afronta los últimos compromisos de la temporada regular sin uno de sus bateadores habituales y, de mantenerse la sanción, tampoco podrá contar con él para el inicio de los playoffs, programados para arrancar el próximo fin de semana. DANRY VÁZQUEZ YA HABÍA SIDO SEÑALADO POR VIOLENCIA DOMÉSTICA EN 2016 Sin embargo, el caso ha generado una discusión que va más allá de lo deportivo debido a los antecedentes del pelotero. Vásquez ya había estado involucrado en un episodio de violencia fuera del diamante. En 2016, cuando formaba parte de la organización de los Astros de Houston en las ligas menores, fue arrestado bajo sospecha de agresión y violencia doméstica después de que cámaras de seguridad captaron una agresión contra su entonces pareja, Fabiana Pérez, en una escalera del Whataburger Field.

Aquel video tuvo repercusión internacional y marcó un punto de inflexión en su carrera profesional. Aunque posteriormente logró mantenerse activo en distintas ligas, el antecedente volvió a ser recordado tras lo ocurrido el domingo en Tijuana. Mientras la LMB analiza posibles castigos para otros involucrados, la suspensión indefinida de Danry Vásquez coloca nuevamente bajo los reflectores el debate sobre la violencia dentro y fuera del deporte, así como la responsabilidad de las ligas para actuar ante conductas que comprometen la seguridad de jugadores y espectadores.