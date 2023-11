Anuncian en Saltillo Campeonato Estatal de Ajedrez

La Asociación de Ajedrez del Estado y el Instituto Estatal del Deporte de Coahuila anunciaron la celebración del Campeonato Estatal Abierto, programado para los días 17 y 18 de noviembre en las instalaciones del Colegio Americano de Saltillo.

En la presentación de este certamen, Alina Garza Herrera, titular del Inedec, encabezó el evento junto a destacadas personalidades como Raúl Rodarte Leos, director de la OCV Saltillo, y Eduardo Aguilar Monterrosas, presidente de la Asociación Estatal de Ajedrez de Coahuila.

Este torneo estatal abierto no solo promete competición de alto nivel, sino que también marca el inicio del proceso preselectivo estatal en las categorías infantiles y juveniles, con miras a los Juegos Nacionales Conade 2024, donde Coahuila busca superar sus logros de 2023.

Con un total de 5 categorías, que abarcan desde la Libre hasta Aficionados, U1500, Sub 12, Sub 14 y Sub 16, en las ramas varonil, femenil y mixtas, el torneo está abierto a la participación de niños, niñas y jóvenes afiliados a la Asociación de Ajedrez del Estado de Coahuila, así como a otras asociaciones pertenecientes a la Federación Nacional de Ajedrez de México.

El sistema de competencia adoptado es el Suizo, fundamentado en ratings a lo largo de 5 rondas, con un ritmo de juego estándar que comprende 90 minutos para los primeros 40 movimientos, seguido de 30 minutos para el resto de la partida. Además, se incorpora un incremento de 30 segundos por movimiento a partir de la primera jugada, asegurando partidas dinámicas y estratégicas. ¡Que comiencen las jugadas maestras!