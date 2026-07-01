Cierra oficina de ACNUR en Saltillo tras una década de atención a refugiados

La representación inició operaciones a finales de 2016 como un proyecto piloto para atender a personas que, por distintos motivos, no podían regresar a sus países de origen y solicitaron refugio en México.

Tras casi 10 años de acompañar a personas solicitantes de refugio, la oficina de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) concluyó sus operaciones en Saltillo y fusionará sus actividades con la sede regional de Monterrey.

El cierre fue confirmado este miércoles por la Casa del Migrante de Saltillo, que difundió en redes sociales una carta de despedida a la oficina encabezada por Ana Lorena Galindo.

Además de orientar en trámites migratorios, ACNUR vinculó durante estos años a personas refugiadas con empresas dispuestas a ofrecerles oportunidades laborales. La mayoría provenía de países como Honduras, Venezuela, El Salvador, Cuba y Guatemala.

De acuerdo con fuentes extraoficiales, el cierre estaría relacionado con la reducción de recursos provenientes de fondos de cooperación internacional, afectada por políticas implementadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Se estima que, durante su permanencia en Saltillo, ACNUR acompañó a alrededor de ocho mil personas refugiadas que lograron establecerse, al menos de manera inicial, en la capital de Coahuila.

En su mensaje de despedida, la Casa del Migrante destacó que la oficina representó “mucho más que una presencia institucional”, al convertirse en un espacio para construir oportunidades y brindar protección a personas desplazadas.

Asimismo, expresó su confianza en que la oficina regional de Monterrey dará continuidad al trabajo realizado en Saltillo y fortalecerá la atención a las personas refugiadas en el noreste del país.