Anuncian función de lucha libre con causa en Sabinas, Coahuila
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Participarán luchadores provenientes de Estados Unidos
SABINAS, COAH.– La Fundación Bravitos de Corazón alista un evento con causa que combina deporte y solidaridad, al anunciar una exhibición de lucha libre con la participación de gladiadores provenientes de Estados Unidos.
La función se llevará a cabo el próximo 2 de mayo, a partir de las 18:00 horas, en las instalaciones de la propia fundación, ubicadas en la Villa de Agujita, sobre la carretera federal 57 y calle Manuel Villarreal número 458.
De acuerdo con los organizadores, la entrada será gratuita; sin embargo, se invita a los asistentes a contribuir con productos de la canasta básica, los cuales serán destinados a fortalecer los programas de asistencia social que impulsa la fundación en beneficio de la comunidad.
El cartel estelar contempla el enfrentamiento entre Arcángel Extremo y Black Cat, quienes medirán fuerzas ante Psíquico y Black Devil, en una contienda que promete espectáculo y emoción para los aficionados.
La Fundación Bravitos de Corazón extendió la invitación a toda la ciudadanía —niñas, niños, jóvenes y adultos— para sumarse a esta actividad, que además de ofrecer entretenimiento, busca apoyar a quienes más lo necesitan.
Con este tipo de iniciativas, la organización reafirma su compromiso con la comunidad, promoviendo la convivencia familiar y la participación social a través de eventos con causa.
Con información de medios locales