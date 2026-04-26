Anuncian función de lucha libre con causa en Sabinas, Coahuila

La función se llevará a cabo el próximo 2 de mayo, a partir de las 18:00 horas, en las instalaciones de la propia fundación, ubicadas en la Villa de Agujita, sobre la carretera federal 57 y calle Manuel Villarreal número 458.

SABINAS, COAH.– La Fundación Bravitos de Corazón alista un evento con causa que combina deporte y solidaridad, al anunciar una exhibición de lucha libre con la participación de gladiadores provenientes de Estados Unidos.

De acuerdo con los organizadores, la entrada será gratuita; sin embargo, se invita a los asistentes a contribuir con productos de la canasta básica, los cuales serán destinados a fortalecer los programas de asistencia social que impulsa la fundación en beneficio de la comunidad.

El cartel estelar contempla el enfrentamiento entre Arcángel Extremo y Black Cat, quienes medirán fuerzas ante Psíquico y Black Devil, en una contienda que promete espectáculo y emoción para los aficionados.

La Fundación Bravitos de Corazón extendió la invitación a toda la ciudadanía —niñas, niños, jóvenes y adultos— para sumarse a esta actividad, que además de ofrecer entretenimiento, busca apoyar a quienes más lo necesitan.

Con este tipo de iniciativas, la organización reafirma su compromiso con la comunidad, promoviendo la convivencia familiar y la participación social a través de eventos con causa.

Con información de medios locales