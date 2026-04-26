Anuncian función de lucha libre con causa en Sabinas, Coahuila

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/ 26 abril 2026
    Anuncian función de lucha libre con causa en Sabinas, Coahuila
    El evento se realizará el 2 de mayo. ESPECIAL

Participarán luchadores provenientes de Estados Unidos

SABINAS, COAH.– La Fundación Bravitos de Corazón alista un evento con causa que combina deporte y solidaridad, al anunciar una exhibición de lucha libre con la participación de gladiadores provenientes de Estados Unidos.

La función se llevará a cabo el próximo 2 de mayo, a partir de las 18:00 horas, en las instalaciones de la propia fundación, ubicadas en la Villa de Agujita, sobre la carretera federal 57 y calle Manuel Villarreal número 458.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/la-cdhec-solo-ha-emitido-siete-recomendaciones-en-4-meses-LG20262933

De acuerdo con los organizadores, la entrada será gratuita; sin embargo, se invita a los asistentes a contribuir con productos de la canasta básica, los cuales serán destinados a fortalecer los programas de asistencia social que impulsa la fundación en beneficio de la comunidad.

El cartel estelar contempla el enfrentamiento entre Arcángel Extremo y Black Cat, quienes medirán fuerzas ante Psíquico y Black Devil, en una contienda que promete espectáculo y emoción para los aficionados.

La Fundación Bravitos de Corazón extendió la invitación a toda la ciudadanía —niñas, niños, jóvenes y adultos— para sumarse a esta actividad, que además de ofrecer entretenimiento, busca apoyar a quienes más lo necesitan.

Con este tipo de iniciativas, la organización reafirma su compromiso con la comunidad, promoviendo la convivencia familiar y la participación social a través de eventos con causa.

Con información de medios locales

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Día Del Niño
Lucha Libre

Localizaciones


Sabinas

Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Los nuevos censores, dueños de la información

Los nuevos censores, dueños de la información
Chayanne reconquista el corazón de las mamás de Saltillo con una noche de ritmo y nostalgia

Chayanne reconquista el corazón de las mamás de Saltillo con una noche de ritmo y nostalgia
true

POLITICÓN: Elección en Arteaga, estructura y liderazgos del PRI se dividen, ¿se recompondrán?
NosotrAs: Ser lesbianas entre la visibilidad y la exclusión

NosotrAs: Ser lesbianas entre la visibilidad y la exclusión
Síncope

Síncope
Señor agente, pase usted

Señor agente, pase usted
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de México.

SAT amplia sus horarios de atención para que acudan a la presentación de declaración

El objetivo de la Secretaria de Turismo es gestionar los espacios, como en este caso será el stand que se tendrá en el evento

Coahuila tendrá 700 citas de negocios en Tianguis Turístico de Acapulco