Apagan Presidencia Municipal de Ramos Arizpe por la Hora del Planeta

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Coahuila
/ 28 marzo 2026
    Apagan Presidencia Municipal de Ramos Arizpe por la Hora del Planeta
    La Presidencia Municipal permaneció a oscuras durante la Hora del Planeta. CORTESÍA

Acción nocturna promueve reflexión ciudadana sobre sostenibilidad, ahorro energético y responsabilidad compartida frente al cambio climático.

RAMOS ARIZPE, COAH.- El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe participó en la Hora del Planeta al apagar las luces de la Presidencia Municipal durante la noche de este sábado, como parte de una iniciativa global enfocada en la conciencia ambiental.

La actividad se desarrolló de 20:30 a 21:30 horas, periodo en el que el edificio permaneció en penumbra como un gesto simbólico que se replica en distintas ciudades del mundo.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/trabajo-cercano-y-resultados-visibles-fortalecen-a-ramos-arizpe-KN19721029

Esta acción busca sensibilizar a la población sobre los efectos del cambio climático y la importancia de adoptar prácticas más responsables con el entorno.

REFUERZAN COMPROMISO AMBIENTAL

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino señaló que esta participación refleja la intención de su administración de impulsar medidas en favor del medio ambiente.

Subrayó que el cuidado de los recursos naturales es una tarea compartida entre autoridades y ciudadanía, por lo que es necesario fortalecer la conciencia colectiva.

LLAMAN A CAMBIAR HÁBITOS COTIDIANOS

El Edil invitó a la población a implementar acciones simples pero efectivas en su vida diaria, como el ahorro de energía y el uso eficiente del agua.

Con este tipo de iniciativas, el municipio reafirma su disposición de integrarse a esfuerzos globales que promueven la sostenibilidad y la protección del entorno.

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