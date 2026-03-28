Trabajo cercano y resultados visibles fortalecen a Ramos Arizpe
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El alcalde Tomás Gutiérrez Merino impulsa una administración cercana a la ciudadanía con programas sociales, transporte gratuito para estudiantes, servicios de salud accesibles y fortalecimiento de la seguridad, en coordinación con el Gobierno del Estado
Bajo una política de cercanía y atención directa a la ciudadanía, el alcalde Tomás Gutiérrez Merino ha consolidado una administración enfocada en brindar atención inmediata a las necesidades de la población, en coordinación con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, quien mantiene una estrategia estatal basada en resultados y proximidad social.
Uno de los pilares de esta gestión ha sido precisamente la cercanía con la gente, mediante recorridos constantes en colonias, atención ciudadana directa y supervisión personal de obras y servicios, lo que ha permitido atender de manera ágil las principales demandas de los habitantes.
En el rubro social, se han impulsado diversos programas que impactan directamente en la calidad de vida de las familias. Destacan iniciativas como “Enchúlame la Casa”, que mejora las condiciones de vivienda; el programa de tinacos a bajo costo, que ayuda a contar con un mejor almacenamiento de agua.
También el “Mercadito de a Peso”, que apoya la economía familiar con productos básicos a bajo costo; y la tarjeta “La Más Chida”, diseñada para acercar beneficios y apoyos a los sectores más vulnerables.
Asimismo, la iniciativa de la Ruta Estudiantil ha permitido que el transporte público gratuito sea una realidad y un apoyo para la población, ya que esta medida representa un alivio significativo para la economía de miles de ciudadanos, facilitando su movilidad diaria hacia centros de trabajo, escuelas y servicios.
En materia de salud, la administración municipal ha fortalecido la atención médica mediante la puesta en marcha de dos Clínicas de la Salud Popular, donde se brinda servicio accesible y de calidad, ampliando la cobertura para quienes más lo necesitan.
La seguridad también ha sido una prioridad constante. A través de un trabajo permanente y coordinado, se han reforzado los operativos, la vigilancia y la proximidad social, en conjunto con los tres órdenes de gobierno, logrando mantener condiciones de paz y tranquilidad en el municipio. En este rubro destaca la operación del nuevo C2 de vigilancia.
Con estas acciones, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe, en sinergia con el Gobierno del Estado, refrenda su compromiso de seguir construyendo una ciudad con mayores oportunidades, bienestar y calidad de vida para todas y todos.