¿Se apagará la luz en todo México?... esta es la fecha y hora del apagón simbólico de marzo

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/ 25 marzo 2026
    ¿Se apagará la luz en todo México?... esta es la fecha y hora del apagón simbólico de marzo
    Conoce qué es la Hora del Planeta, cuándo se realizará en México y por qué no habrá apagón masivo el 28 de marzo. VANGUARDIA/ARCHIVO

En redes sociales se ha generado confusión entre usuarios que temen un apagón nacional. Aquí te explicamos de qué trata y si la CFE tiene datos sobre este evento

En los últimos días, el término “apagón en México” ha comenzado a circular con fuerza en redes sociales, generando inquietud entre la población. Publicaciones virales han sugerido que el país podría quedarse sin electricidad el próximo 28 de marzo, lo que ha encendido las alertas entre usuarios que temen afectaciones a nivel nacional y piden a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) certeza de esta información.

Sin embargo, esta preocupación surge de una confusión relacionada con la Hora del Planeta, una iniciativa ambiental de alcance global que nada tiene que ver con fallas en el suministro eléctrico. Lejos de tratarse de un corte masivo de energía, se trata de un acto simbólico y voluntario.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/el-mayor-apagon-de-este-lunes-en-cuba-dejara-sin-corriente-a-la-vez-al-60-de-la-isla-HJ19670007

La realidad es clara: en México no habrá ningún apagón generalizado. Las autoridades no han anunciado cortes programados, y la participación en este evento depende únicamente de la decisión de cada persona, empresa o institución.

QUÉ ES LA HORA DEL PLANETA Y POR QUÉ SE REALIZA

La Hora del Planeta es un movimiento internacional impulsado por el World Wide Fund for Nature (WWF) que busca generar conciencia sobre el cambio climático y el impacto de las actividades humanas en el medio ambiente.

Este evento tuvo su origen en 2007 en Sídney, Australia, cuando más de 2 millones de personas decidieron apagar las luces durante una hora como símbolo de compromiso ambiental. Desde entonces, la iniciativa ha crecido hasta convertirse en una de las acciones colectivas más reconocidas a nivel mundial.

A lo largo de los años, ciudades enteras, monumentos emblemáticos, empresas y gobiernos se han sumado a esta acción. Más allá del ahorro energético momentáneo, el objetivo principal es enviar un mensaje claro: “cada acción cuenta en la lucha contra el cambio climático”.

HORARIO Y PARTICIPACIÓN EN MÉXICO

México forma parte de esta iniciativa global, por lo que quienes deseen participar podrán hacerlo el próximo sábado 28 de marzo, en un horario de 20:30 a 21:30 horas.

Durante este periodo, se invita a apagar luces y dispositivos eléctricos no esenciales como una forma de sumarse a la causa ambiental. La participación es completamente voluntaria y no implica ninguna obligación ni afectación a los servicios públicos.

Una de las dudas más recurrentes es si este evento provocará un corte nacional de energía. La respuesta es contundente: no habrá apagón en México. Se trata únicamente de un gesto simbólico que busca generar reflexión colectiva sobre el uso responsable de los recursos.

DATOS CURIOSOS SOBRE LA HORA DEL PLANETA

• Más de 190 países participan actualmente en la Hora del Planeta

• Monumentos como la Torre Eiffel y el Coliseo han apagado sus luces como parte del evento

• Es considerado uno de los movimientos ambientales más grandes del mundo

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/gobierno-confirma-apagon-de-lineas-celulares-que-no-se-registren-tienes-hasta-el-30-de-junio-FG18962575

Además, especialistas coinciden en que este tipo de iniciativas ayudan a visibilizar la urgencia de actuar frente a la crisis climática, aunque su impacto directo en el consumo energético sea temporal.

En palabras de organizadores del movimiento: “No se trata solo de apagar la luz, sino de encender la conciencia”.

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Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

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