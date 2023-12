¡Apelan y les va peor! Duplican sentencia a acusados por caso de abuso en kínder de Saltillo

Luego de una apelación presentada por las diversas partes involucradas en el caso, este jueves, un tribunal en Saltillo duplicó la sentencia contra Gerardo y Servando; los extrabajadores del kínder “Guadalupe Borja”, en Saltillo que fueron señalados por delitos de violencia sexual a finales de 2019.

El caso se registró en octubre de ese año, cuando los medios de comunicación dieron a conocer una noticia que fue inicialmente denunciada por la vía pública por los padres de dos menores de edad.

Ante la denuncia, las autoridades procedieron con una investigación penal que derivó en la detención de uno de los maestros de música -quien denunció irregularidades en su detención-, así como de uno de los conserjes del centro educativo.

Durante este caso, las versiones se contrastaron, y salieron a la luz, una serie de irregularidades cometidas durante las diligencias practicadas por la Fiscalía de Coahuila.

Sin embargo, para octubre del año pasado, el caso concluyó con una sentencia condenatoria por el delito de abuso sexual contra persona menor de 15 años.

Este procedimiento por el cual se les otorgó a los señalados un castigo penal por 6 años y 9 meses de prisión y una multa de 5 mil 69 pesos, fue apelado por el defensor de los imputados, el ministerio público, y el asesor jurídico de la víctima para resoluciones que planteaban desde el desecho de la causa por parte de los defensores, hasta el incremento del castigo.

En la resolución al respecto, la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de Coahuila, reclasificó el delito al de violación impropia por cometerse con elemento distinto al natural agravado, con abuso de autoridad y en centro educativo y por ende, ordenó que se repusiera la audiencia para fijar un nuevo castigo.

Ahora, el castigo que fue impuesto por un segundo Tribunal, fue de 13 años 6 meses de prisión, una multa equivalente a 10 mil 983 pesos, y una reparación del daño que todavía no está fija, además de que ambos hombres, no tendrían beneficios para libertad condicional, si el caso no es nuevamente apelado.