Aplican 700 vacunas antirrábicas y 750 desparasitaciones en Nava

NAVA, COAH.- Un total de mil 450 atenciones a mascotas dejó la Campaña de Vacunación Antirrábica y Desparasitación realizada en Nava, Coahuila, donde fueron aplicadas 700 vacunas contra la rabia y efectuadas 750 desparasitaciones, con una amplia participación de propietarios.

La jornada permitió reforzar la protección sanitaria de perros y gatos, al tiempo que promovió entre las familias la responsabilidad sobre el cuidado de sus animales de compañía. La vacunación antirrábica representa además una medida de prevención que beneficia directamente a la población, debido a que la rabia puede transmitirse de animales infectados a las personas.

De acuerdo con el Centro Nacional de Prevención y Control de Enfermedades, en México las jornadas de vacunación canina y felina buscan interrumpir la circulación del virus rábico entre los animales y limitar su transmisión a los seres humanos.