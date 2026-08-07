Aplican 700 vacunas antirrábicas y 750 desparasitaciones en Nava
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Autoridades municipales destacaron la participación ciudadana y la responsabilidad de los propietarios durante la campaña
NAVA, COAH.- Un total de mil 450 atenciones a mascotas dejó la Campaña de Vacunación Antirrábica y Desparasitación realizada en Nava, Coahuila, donde fueron aplicadas 700 vacunas contra la rabia y efectuadas 750 desparasitaciones, con una amplia participación de propietarios.
La jornada permitió reforzar la protección sanitaria de perros y gatos, al tiempo que promovió entre las familias la responsabilidad sobre el cuidado de sus animales de compañía. La vacunación antirrábica representa además una medida de prevención que beneficia directamente a la población, debido a que la rabia puede transmitirse de animales infectados a las personas.
De acuerdo con el Centro Nacional de Prevención y Control de Enfermedades, en México las jornadas de vacunación canina y felina buscan interrumpir la circulación del virus rábico entre los animales y limitar su transmisión a los seres humanos.
Para 2026, la Secretaría de Salud estableció nuevamente jornadas intensivas, masivas y gratuitas como parte de las acciones nacionales de prevención.
La autoridad sanitaria recomienda vacunar a perros y gatos desde el primer mes de edad, aplicar un refuerzo a los tres meses y posteriormente mantener la inmunización cada año durante toda su vida.
La campaña desarrollada en Nava también permitió atender la prevención de parásitos mediante 750 desparasitaciones, una acción complementaria para favorecer las condiciones de salud de los animales y fomentar prácticas de cuidado entre sus propietarios.
Las autoridades municipales destacaron la respuesta de las familias que acudieron con sus mascotas y señalaron que este tipo de jornadas continuarán como parte de las acciones dirigidas al bienestar de la comunidad.
La participación registrada refleja además la importancia de acercar servicios preventivos a los propietarios, particularmente aquellos que requieren apoyo para mantener actualizado el esquema sanitario de sus animales de compañía.