Muñecas antiestrés que generaron polémica en China ya se venden en una tienda de Saltillo

Tras la polémica que generó el juguete en Asia, VANGUARDIA realizó un recorrido por cinco tiendas chinas de la ciudad para verificar si el producto también estaba disponible en establecimientos locales.

Las muñecas conocidas como ‘Natasha’, que han provocado críticas en Hong Kong y China por ser comercializadas como un producto para liberar estrés mediante agresiones físicas, ya pueden encontrarse en al menos una tienda de productos asiáticos en Saltillo.

El recorrido permitió localizar las muñecas en uno de los cinco comercios visitados. En los otros cuatro no se encontraron disponibles; sin embargo, en uno de ellos, personal del lugar señaló que anteriormente sí las habían manejado, pero que posiblemente se habían agotado.

¿POR QUÉ CAUSAN POLÉMICA?

La muñeca ‘Natasha’ fue creada en China y se comercializa como un objeto para “aliviar el estrés” mediante agresiones físicas. Está fabricada con espuma viscoelástica y goma termoplástica suave y tiene la apariencia de un niño pequeño, con rasgos raciales exagerados.

El producto se hizo viral en redes sociales chinas como RedNote y Douyin, mientras que en Hong Kong provocó críticas de activistas y personas de la comunidad afrodescendiente, quienes cuestionaron que una muñeca con apariencia de una persona negra sea utilizada específicamente para ser golpeada, estirada o maltratada como mecanismo de entretenimiento o descarga de tensión.

La controversia no se limita a la apariencia del juguete, sino a la forma en que se plantea su utilización. De acuerdo con información de EFE, retomada por VANGUARDIA, en redes sociales comenzaron a circular videos en los que usuarios golpeaban, estiraban, pisoteaban e incluso sometían a la muñeca a otras formas de agresión.

Esto llevó a activistas a señalar que el producto puede contribuir a la deshumanización de las personas negras, particularmente porque el objeto representa a un menor con características raciales específicas. La polémica también aumentó después de que circularan en redes explicaciones que comparaban la aceptación de las diferentes versiones de la muñeca y señalaban una supuesta preferencia por la versión negra.