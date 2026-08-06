Muñecas antiestrés que generaron polémica en China ya se venden en una tienda de Saltillo

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    Muñecas antiestrés que generaron polémica en China ya se venden en una tienda de Saltillo
    Las muñecas ‘antiestrés’ señaladas por generar polémica internacional ya pueden encontrarse en al menos una tienda de productos asiáticos en Saltillo. FOTO: SERGIO SOTO

VANGUARDIA recorrió cinco establecimientos de origen asiático en la ciudad; solo uno tenía disponible el producto señalado internacionalmente por representar un cuerpo negro que puede ser golpeado como forma de liberar estrés

Las muñecas conocidas como ‘Natasha’, que han provocado críticas en Hong Kong y China por ser comercializadas como un producto para liberar estrés mediante agresiones físicas, ya pueden encontrarse en al menos una tienda de productos asiáticos en Saltillo.

Tras la polémica que generó el juguete en Asia, VANGUARDIA realizó un recorrido por cinco tiendas chinas de la ciudad para verificar si el producto también estaba disponible en establecimientos locales.

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$!El producto es comercializado como una muñeca para liberar estrés mediante golpes y otras formas de manipulación física, situación que ha generado críticas en Asia.
El producto es comercializado como una muñeca para liberar estrés mediante golpes y otras formas de manipulación física, situación que ha generado críticas en Asia. SERGIO SOTO

El recorrido permitió localizar las muñecas en uno de los cinco comercios visitados. En los otros cuatro no se encontraron disponibles; sin embargo, en uno de ellos, personal del lugar señaló que anteriormente sí las habían manejado, pero que posiblemente se habían agotado.

¿POR QUÉ CAUSAN POLÉMICA?

La muñeca ‘Natasha’ fue creada en China y se comercializa como un objeto para “aliviar el estrés” mediante agresiones físicas. Está fabricada con espuma viscoelástica y goma termoplástica suave y tiene la apariencia de un niño pequeño, con rasgos raciales exagerados.

El producto se hizo viral en redes sociales chinas como RedNote y Douyin, mientras que en Hong Kong provocó críticas de activistas y personas de la comunidad afrodescendiente, quienes cuestionaron que una muñeca con apariencia de una persona negra sea utilizada específicamente para ser golpeada, estirada o maltratada como mecanismo de entretenimiento o descarga de tensión.

La controversia no se limita a la apariencia del juguete, sino a la forma en que se plantea su utilización. De acuerdo con información de EFE, retomada por VANGUARDIA, en redes sociales comenzaron a circular videos en los que usuarios golpeaban, estiraban, pisoteaban e incluso sometían a la muñeca a otras formas de agresión.

Esto llevó a activistas a señalar que el producto puede contribuir a la deshumanización de las personas negras, particularmente porque el objeto representa a un menor con características raciales específicas. La polémica también aumentó después de que circularan en redes explicaciones que comparaban la aceptación de las diferentes versiones de la muñeca y señalaban una supuesta preferencia por la versión negra.

$!La muñeca ‘Natasha’, cuestionada en Asia por su diseño y uso como objeto para liberar estrés, ya se encuentra a la venta en una tienda de productos asiáticos en Saltillo.
La muñeca ‘Natasha’, cuestionada en Asia por su diseño y uso como objeto para liberar estrés, ya se encuentra a la venta en una tienda de productos asiáticos en Saltillo. SERGIO SOTO

DE LAS REDES A LOS ESTANTES DE SALTILLO

Aunque la controversia surgió en Asia y el producto se volvió viral principalmente en plataformas digitales de China, su presencia ya se puede comprobar en Saltillo. El hallazgo abre una ventana local a una discusión que comenzó a miles de kilómetros de distancia: qué tipo de productos llegan a los comercios de Saltillo y qué significado adquieren cuando un objeto diseñado para representar un cuerpo humano se utiliza como instrumento para descargar la violencia o el enojo.

La muñeca continúa siendo comercializada en China pese a las críticas que ha generado, según el reporte publicado por EFE en junio.

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Sergio Soto

Sergio Soto

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), con formación técnica en artes, y reportero de la sección local en VANGUARDIA.

Cubre temas con enfoque social, sistema de salud y salud mental, así como historias que visibilizan problemas de interés público o que buscan inspirar a la comunidad.

Ha tenido experiencia como docente en instituciones educativas de nivel preescolar, primaria y preparatoria, impartiendo talleres o clases de artes, español e inglés; además de ser aficionado a los videojuegos, las series y el cine.

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