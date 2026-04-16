Aprueba Cabildo de Saltillo hermanamiento con La Paz y crea Comité del Centro Histórico

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Coahuila
/ 16 abril 2026
    Aprueba Cabildo de Saltillo hermanamiento con La Paz y crea Comité del Centro Histórico
    Durante sesión de Cabildo se anunció la creación de este nuevo comité que estará integrado por diversos perfiles. CORTESÍA

La solicitud fue realizada por la alcaldesa de esa ciudad a finales de marzo

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, informó que el Cabildo aprobó formalizar un hermanamiento con La Paz, tras una solicitud presentada por la alcaldesa de esa ciudad a finales de marzo.

El edil explicó que este acuerdo tiene como objetivo el intercambio de estrategias en rubros donde la capital de Coahuila destaca a nivel nacional, como la competitividad y la seguridad, con la finalidad de fortalecer los indicadores de ambas ciudades en beneficio de la población.

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“Se trata de poder replicar y adaptar experiencias exitosas que se han implementado en otros lugares; no se trata de inventar el hilo negro”, señaló.

Asimismo, Díaz González anunció la creación del Comité Ciudadano del Centro Histórico, el cual estará integrado por perfiles diversos que incluyen a representantes académicos, culturales, comerciales, desarrolladores inmobiliarios, jóvenes y habitantes tradicionales de la zona.

El Alcalde destacó que la intención es trabajar de manera conjunta con la ciudadanía para impulsar acciones y programas que beneficien al Centro Histórico, buscando un equilibrio entre la vida residencial y la actividad comercial.

Finalmente, subrayó el impulso de proyectos como el complejo de uso mixto “La Colmena” y la rehabilitación de la antigua “Terraza Romana”, los cuales, dijo, reflejan el dinamismo económico y social que ha retomado esta zona de la ciudad.

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Javier Díaz González

Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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