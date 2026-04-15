Proyectan nuevas rutas de transporte público para el sur y poniente de Saltillo

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Saltillo
/ 15 abril 2026
    Proyectan nuevas rutas de transporte público para el sur y poniente de Saltillo
    Las nuevas rutas están diseñadas para integrarse al programa “Aquí Vamos”, con el fin de ampliar la cobertura del servicio gratuito hacia más colonias de la capital. CORTESÍA

Las nuevas rutas en se encuentran actualmente en fase de análisis técnico, donde especialistas evalúan el flujo vehicular y las necesidades de movilidad en distintas zonas

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, anunció que se encuentran en fase de planeación nuevas rutas de transporte público para mejorar la movilidad urbana. Estos proyectos están diseñados para atender específicamente el crecimiento demográfico en los sectores estratégicos de la capital.

Díaz González explicó que una de las prioridades de su administración es optimizar la conectividad en las zonas de mayor demanda. “Una viene en el sur, pero sí quisiera después ya darles específicamente la ruta y los recorridos de las diferentes colonias”, señaló el mandatario.

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Además del sector sur, el alcalde destacó la necesidad de crear circuitos que atraviesen la ciudad de manera más eficiente hacia otras latitudes. “Y otra ruta también es desde oriente a poniente, pero por otra parte, no tanto por el bulevar Fundadores ni Colosio, sino más hacia el sur”, precisó.

El edil subrayó que la finalidad principal de estas nuevas trayectorias es fortalecer la infraestructura social de la ciudad. El objetivo es que estas rutas sirvan para alimentar el programa “Aquí Vamos”, el cual ofrece transporte gratuito a diversos sectores de la población.

Estos nuevos recorridos buscan ofrecer alternativas viales a las arterias principales que actualmente presentan saturación de tráfico en horas pico. Con ello, se pretende que los ciudadanos cuenten con opciones de traslado que no dependan exclusivamente de los bulevares más transitados.

Díaz González mencionó que los detalles técnicos y los nombres de las colonias beneficiadas se darán a conocer una vez que los trayectos estén definidos. Por ahora, los equipos de movilidad trabajan en el análisis de flujo vehicular para garantizar la viabilidad de las propuestas.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal de Saltillo pretende dar respuesta a las solicitudes de los habitantes que requieren un sistema más accesible. La expansión del programa “Aquí Vamos” es uno de los pilares de la agenda de desarrollo social de la gestión actual.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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