Aprueban liquidaciones millonarias en el IEC para consejeros... usando esquema que ya habían reprochado

“No es la manera correcta. No se aprobó para la consejera Gabriela de León, y si no lo aprobé para ella, tampoco para quienes se van ahora. No sería equitativo ni justo en términos políticos y jurídicos”, dijo el consejero en la sesión.

Luego de que se aprobó el proyecto que implica la entrega de 1.2 mdp para cada consejero, la exconsejera presidenta del órgano, Gabriela de León, señaló que existe una evidente incongruencia en el actuar del IEC, pues mientras que en su contra iniciaron lo que asevera es una persecución, hoy se aprueba sin reparo.

De León recordó que en su caso, una de las acciones que se resaltaron para la controversia, fue que la aprobación se había ceñido desde su misma autoridad tal y como ahora se repite desde las consejerías que en el anteproyecto propusieron su liquidación en el presupuesto del 2025, sin embargo, en su turno ocurrió así puesto que era una de las dos figuras que tenían autoridad sobre el presupuesto del IEC como era ella y la Secretaría Ejecutiva.

Detalló, que actualmente continúa defendiéndose contra los procedimientos penal y administrativo que se iniciaron en su contra por aprobar su liquidación, que se investigan tanto en la Fiscalía Anticorrupción de Coahuila, como en la Contraloría Interna del IEC, quien a pesar de que en su caso determinó que se había cometido una falta grave, hoy presencia la admisión de otras liquidaciones bajo el mismo esquema.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: Pide IEC presupuesto para termos, audífonos de Apple y subsidiar cumpleaños

“Me determinaron una falta grave por haber autorizado el pago porque eso no estaba bien según ellos, aunque tenía por ley facultades expresas para ejercer el presupuesto. Sí me extraña porque si me han acusado a mí de que si autoricé el pago de eso es un desvío de recursos, como por qué lo vuelven a presupuestar bajo un esquema igual”, indicó De León Farías.

En ese sentido, la ex presidenta consejera manifestó que en estos casos se han insistido desde su figura como violencia política en razón de género, que ya han sido denunciados a la autoridad competente, pues a todos los consejeros anteriores y ahora, a los nuevos, se les logró liquidar mientras que ella sigue a espera de resolver la situación.