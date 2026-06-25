Apuesta UTC por inteligencia artificial y aulas virtuales ante la automatización industrial

El rector de la institución, Sergio Guadarrama, puntualizó que este programa educativo responde directamente a las necesidades operativas de las empresas locales, donde la transformación digital avanza con rapidez y demanda personal altamente calificado en nuevas tecnologías.

Frente al avance de la automatización en el sector automotriz, la Universidad Tecnológica de Coahuila (UTC) incorporó la carrera de Inteligencia Artificial para dotar a sus estudiantes de herramientas vanguardistas que garanticen su empleabilidad y eleven su competitividad en la Región Sureste.

“La carrera de Inteligencia Artificial es una carrera que viene precisamente como una respuesta a la automatización que se está dando dentro de la producción en las empresas”, afirmó el académico.

El titular de la UTC explicó que, aunque la robótica suele disminuir la contratación de operadores tradicionales, la región mantiene una alta dependencia industrial que abre ventanas de oportunidad en áreas adyacentes especializadas para los egresados.

“Sabemos que somos eminentemente, o tenemos casi un 45 por ciento, automotrices en sí, la región y, bueno, la automatización es un elemento importante y es en el que nosotros estamos trabajando más”, detalló Guadarrama.

TALENTO SOBRE MÁQUINAS

Para la dirección de la universidad, el objetivo central de actualizar los planes de estudio en áreas como robótica y mantenimiento es asegurar que los jóvenes no sean reemplazados por sistemas automatizados, sino que se conviertan en los encargados de su soporte.

“Nosotros estamos buscando siempre que el talento de nuestros jóvenes sea lo que prepondere para que puedan aspirar a mejor calidad de vida, a mejores sueldos, mayor remuneración y, sobre todo, que no pierdan la oportunidad”, subrayó.

Respecto al uso cotidiano de la inteligencia artificial dentro del proceso de enseñanza, el rector descartó que estas plataformas afecten el desarrollo cognitivo de los alumnos, comparando el fenómeno con la llegada de tecnologías previas.

“Cuando la calculadora surgió, no se hizo el comentario de que iba a quitarle a los niños y a los jóvenes la oportunidad de desarrollar como nosotros habíamos aprendido. No sucedió ello. Son herramientas”, enfatizó.

EXPANSIÓN DIGITAL

Ante las modificaciones en los criterios de evaluación del sistema educativo nacional y el reto de recibir a un mayor número de estudiantes, la UTC implementará la modalidad mixta y en línea para ampliar su capacidad de atención.

A través de este esquema virtual, la universidad sumará carreras de logística, mercadotecnia y gestión de calidad a su oferta existente, que ya incluía opciones como nanotecnología automotriz y automatización.

“La modalidad en línea es indispensable que la aperturemos y que la desarrollemos”, concluyó el rector, señalando que esta estrategia resolverá las limitaciones físicas de infraestructura que pudieran frenar el acceso de más alumnos.