$!Artista saltillense Alex Carrillo colabora con Panda Express y Mattel: llevará su arte a China

El artista saltillense Alex Carrillo está celebrando a lo grande dos grandes colaboraciones que están poniendo su arte —y el nombre de Saltillo y de México— muy en alto a nivel nacional e internacional. El primero de ellos es una campaña futbolera, enmarcada en la Copa Mundial de Futbol, con la cadena de comida rápida Panda Express, que durante junio y julio estará exhibiendo en algunos de sus combos, camisetas, tote bags, publicidad y otros productos el arte de Carrillo.

“Hace como dos años había colaborado con KFC, que invito a 5 artistas de todo México para intervenir una de sus cubetas con su arte. Así Panda Express conoció mi trabajo y lo que hacía. Así me escribieron, me dijeron que querían hacer una colaboración, aún no sabían para qué temporada, pero querían una intervención en unos empaques y hacer una colección. Después llegó la época del Mundial, y usamos el tema del fútbol y trabajé una propuesta de hacer a la mascota Pei-Pei y otros pandas en mi propio estilo de dibujo”, compartió el artista para VANGUARDIA sobre esta oportunidad. La segunda colaboración es nada menos que con la marca Mattel, que se unió a la compañía COEXIST para celebrar el 45 aniversario del personaje Pingu, con una exhibición en Shenzhen, China, hasta octubre del 2026.

“Se me dio la oportunidad de colaborar con Mattel para hacer tres ilustraciones que van a estar en una exhibición en China, en una colaboración para celebrar el 45 aniversario de Pingu, un personaje icónico de la animación en clay-mation”, explicó. “La pieza principal está en un tipo de obras que hago, que se llaman ‘Retratos’, que se distingue mucho porque es la silueta de un personaje y dentro hay muchas cosas que lo representan, desde emociones hasta escenas de la serie. Pingu se volvió muy icónico en el mundo de los memes y se le incluyo todo eso, hasta personajes míos conviviendo con los de la serie. Es una celebración de Pingu y la cultura mexicana, como el sarape y el papel picado, dando a conocer mi intención como artista”, agregó.

Carrillo celebra estar compartiendo este espacio con grandes artistas de todo el mundo, incluyendo algunos creadores que admira como Cheeks Bear, siendo además el único representante de México en esta muestra internacional. “Vivimos una época muy incierta, sobre todo por la inteligencia artificial y todos los cambios en la era digital, pero sigue siendo muy buena para que nosotros podamos seguir impulsándonos entre nosotros, seguir apoyándonos como artistas y comunidad. Creo que es la época perfecta para apoyar el arte, en Saltillo hay muchísimo, el arte humano. Me gusta mucho una frase de Guillermo del Toro que es ‘la naturaleza del arte es la imperfección del ser humano’. El ser humano siempre va a ser imperfecto y estas tecnologías aspiran a la perfección, nunca van a hacer algo desde el fondo del corazón, y cuando las hacemos así vemos que las cosas llegan más lejos de lo que pensamos”, concluyó.

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