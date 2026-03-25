Aqua Ramos inicia este sábado temporada 2026 con mejoras en instalaciones y nuevos atractivos

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Coahuila
/ 25 marzo 2026
    Aqua Ramos inicia este sábado temporada 2026 con mejoras en instalaciones y nuevos atractivos
    Se realizaron adecuaciones en baños, toboganes, resbaladeros, palapas y cuartos de máquinas. CORTESÍA

El parque presenta mejoras para ofrecer una experiencia más segura y familiar

RAMOS ARIZPE, COAH.- El parque acuático Aqua Ramos abrirá su nueva temporada a partir del próximo sábado 28 de marzo, presentando una serie de mejoras orientadas a brindar una experiencia más segura, atractiva y familiar para sus visitantes.

Como parte de los preparativos, el alcalde Tomás Gutiérrez Merino realizó un recorrido de supervisión en las instalaciones, donde verificó los trabajos de mantenimiento realizados en diversas áreas, entre ellas baños, toboganes, resbaladeros, palapas y cuartos de máquinas, con el objetivo de asegurar su óptimo funcionamiento durante toda la temporada.

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El edil destacó que uno de los principales atractivos para este año será la incorporación de nuevos murales, los cuales buscan fortalecer la identidad del parque y ofrecer un entorno más colorido y agradable para niñas, niños y familias.

Asimismo, subrayó la importancia de mantener espacios públicos en condiciones dignas y seguras, que contribuyan al esparcimiento de la ciudadanía.

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De acuerdo con datos municipales, durante la temporada anterior Aqua Ramos registró la visita de cerca de 30 mil personas, consolidándose como uno de los principales centros recreativos de la región, con afluencia tanto de habitantes de Ramos Arizpe como de visitantes de otras partes del país.

$!El alcalde Tomás Gutiérrez Merino supervisó los trabajos de mantenimiento.
El alcalde Tomás Gutiérrez Merino supervisó los trabajos de mantenimiento. CORTESÍA

Finalmente, el Presidente Municipal exhortó a la población a hacer un uso responsable de las instalaciones, respetando las normas del lugar para conservar en buen estado el parque y garantizar la seguridad de todos los asistentes.

La temporada 2026 dará inicio el sábado 28 de marzo, con un horario de atención de 10:00 de la mañana a 1:30 de la tarde, y de 2:00 a 6:00 de la tarde.

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Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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