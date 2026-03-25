Aqua Ramos inicia este sábado temporada 2026 con mejoras en instalaciones y nuevos atractivos

RAMOS ARIZPE, COAH.- El parque acuático Aqua Ramos abrirá su nueva temporada a partir del próximo sábado 28 de marzo, presentando una serie de mejoras orientadas a brindar una experiencia más segura, atractiva y familiar para sus visitantes. Como parte de los preparativos, el alcalde Tomás Gutiérrez Merino realizó un recorrido de supervisión en las instalaciones, donde verificó los trabajos de mantenimiento realizados en diversas áreas, entre ellas baños, toboganes, resbaladeros, palapas y cuartos de máquinas, con el objetivo de asegurar su óptimo funcionamiento durante toda la temporada.

El edil destacó que uno de los principales atractivos para este año será la incorporación de nuevos murales, los cuales buscan fortalecer la identidad del parque y ofrecer un entorno más colorido y agradable para niñas, niños y familias. Asimismo, subrayó la importancia de mantener espacios públicos en condiciones dignas y seguras, que contribuyan al esparcimiento de la ciudadanía.

De acuerdo con datos municipales, durante la temporada anterior Aqua Ramos registró la visita de cerca de 30 mil personas, consolidándose como uno de los principales centros recreativos de la región, con afluencia tanto de habitantes de Ramos Arizpe como de visitantes de otras partes del país.

Finalmente, el Presidente Municipal exhortó a la población a hacer un uso responsable de las instalaciones, respetando las normas del lugar para conservar en buen estado el parque y garantizar la seguridad de todos los asistentes. La temporada 2026 dará inicio el sábado 28 de marzo, con un horario de atención de 10:00 de la mañana a 1:30 de la tarde, y de 2:00 a 6:00 de la tarde.

Publicidad