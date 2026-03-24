Van por mayor seguridad: buscan integrar cámaras de bares y restaurantes al C2 de Ramos Arizpe

El edil explicó que se trabajará en coordinación con autoridades estatales para definir la operatividad de la medida. “Vamos a platicar con lo que es la seguridad del estado para ver cuál es la forma de trabajarlo”, señaló.

El alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino, anunció un proyecto para integrar las cámaras de seguridad de bares, cantinas y restaurantes al Centro de Control y Comando (C2) municipal, con el objetivo de fortalecer la seguridad de los clientes.

Indicó que el propósito es mantener una vigilancia constante en puntos clave de convivencia social. “Estamos preparados para sumarnos para poder monitorear las 24 horas y, sobre todo, ver las situaciones que suceden dentro y fuera”, afirmó.

Gutiérrez Merino destacó que esta integración facilitará la respuesta ante incidentes violentos o actividades ilícitas. “Sería una buena estrategia para poder sumar los bares y las cámaras de las calles, para que puedan estar monitoreando si hay algún problema”, explicó.

La interconexión permitirá que tanto el C2 municipal como el C4 estatal tengan acceso a las imágenes. “Hay que recordar que el C2 está monitoreado por el C4; podemos ver las cámaras del estado y el estado las de nosotros”, puntualizó.

El alcalde informó que las reuniones con empresarios del sector se programarán después del periodo vacacional. “Yo creo que ya tendríamos que hacerlo después de Semana Santa, porque ahorita traemos otros temas de seguridad”, comentó.

Además, el proyecto contempla expandirse hacia zonas industriales y otros comercios. “Ya después de eso, ahora sí empezar a enfocarnos sobre los bares y no nada más bares, sino también restaurantes”, adelantó.

La intención es que los establecimientos adopten equipos compatibles con la tecnología municipal. “Hemos platicado con empresarios para poder darles las mismas características de las cámaras que manejamos, para que puedan ser monitoreadas”, dijo.