Van por mayor seguridad: buscan integrar cámaras de bares y restaurantes al C2 de Ramos Arizpe

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Coahuila
/ 24 marzo 2026
    Van por mayor seguridad: buscan integrar cámaras de bares y restaurantes al C2 de Ramos Arizpe
    Autoridades buscan que los negocios instalen cámaras compatibles con la tecnología del municipio. CORTESÍA

La estrategia pretende reforzar la vigilancia las 24 horas y prevenir delitos tanto al interior como al exterior de los establecimientos

El alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino, anunció un proyecto para integrar las cámaras de seguridad de bares, cantinas y restaurantes al Centro de Control y Comando (C2) municipal, con el objetivo de fortalecer la seguridad de los clientes.

El edil explicó que se trabajará en coordinación con autoridades estatales para definir la operatividad de la medida. “Vamos a platicar con lo que es la seguridad del estado para ver cuál es la forma de trabajarlo”, señaló.

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Indicó que el propósito es mantener una vigilancia constante en puntos clave de convivencia social. “Estamos preparados para sumarnos para poder monitorear las 24 horas y, sobre todo, ver las situaciones que suceden dentro y fuera”, afirmó.

Gutiérrez Merino destacó que esta integración facilitará la respuesta ante incidentes violentos o actividades ilícitas. “Sería una buena estrategia para poder sumar los bares y las cámaras de las calles, para que puedan estar monitoreando si hay algún problema”, explicó.

La interconexión permitirá que tanto el C2 municipal como el C4 estatal tengan acceso a las imágenes. “Hay que recordar que el C2 está monitoreado por el C4; podemos ver las cámaras del estado y el estado las de nosotros”, puntualizó.

El alcalde informó que las reuniones con empresarios del sector se programarán después del periodo vacacional. “Yo creo que ya tendríamos que hacerlo después de Semana Santa, porque ahorita traemos otros temas de seguridad”, comentó.

Además, el proyecto contempla expandirse hacia zonas industriales y otros comercios. “Ya después de eso, ahora sí empezar a enfocarnos sobre los bares y no nada más bares, sino también restaurantes”, adelantó.

La intención es que los establecimientos adopten equipos compatibles con la tecnología municipal. “Hemos platicado con empresarios para poder darles las mismas características de las cámaras que manejamos, para que puedan ser monitoreadas”, dijo.

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Sobre la capacidad técnica, aseguró que el municipio cuenta con el soporte necesario para el crecimiento de la red. “Tenemos la capacidad para manejar hasta mil cámaras y ahorita tenemos 360”, detalló.

Finalmente, el alcalde reafirmó su compromiso de incrementar el equipo propio este año. “Vamos a ingresar 100 cámaras más, que es nuestra propuesta, y el año que entra otras 100 cámaras más”, concluyó.

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Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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