Más agua para Ramos Arizpe: alistan nuevos pozos y mejoras técnicas

El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe, encabezado por el alcalde Tomás Gutiérrez Merino, avanza en la implementación de acciones estratégicas para fortalecer el suministro de agua potable en la ciudad, mediante la habilitación de nuevos pozos y trabajos técnicos en diversos sectores. Como parte de este esfuerzo conjunto entre el Estado y el Municipio, el edil informó que actualmente se trabaja en la delimitación de un nuevo pozo en San José de los Nuncios, proyecto que forma parte de un programa integral de obras orientado a garantizar el abasto ante el crecimiento constante de la población.

Asimismo, dio a conocer que el pozo ubicado en Analco se encuentra prácticamente listo para entrar en operación, con una capacidad estimada de 12 litros por segundo. Esta infraestructura permitirá beneficiar a alrededor de 10 mil habitantes de ese sector, quedando únicamente pendientes los trabajos de electrificación para su incorporación a la red de distribución.

De manera paralela, personal de la Empresa Municipal de Aguas y Saneamiento (EMAS) lleva a cabo maniobras técnicas en el sector Lomas del Valle, enfocadas en mejorar la extracción y conducción del recurso hídrico, así como en optimizar la infraestructura existente para incrementar la eficiencia del sistema. El gerente general de EMAS, Nicanor Aguirre, explicó que estas acciones son clave para mejorar el servicio en zonas específicas de la ciudad.

“Se están realizando maniobras en Lomas del Valle que consisten en trabajos directos sobre la infraestructura del pozo, desde ajustes en la tubería hasta la optimización del sistema de extracción. Estas intervenciones nos permiten mejorar la capacidad de respuesta del sistema, incrementar la presión y asegurar una mejor distribución del agua en este sector”, expresó. Con el respaldo del Gobierno del Estado y la coordinación institucional, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de garantizar un servicio de agua potable suficiente, eficiente y sostenible para todas las familias de Ramos Arizpe.

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