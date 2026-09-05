Aqua Ramos suma casi 25 mil visitantes rumbo al cierre de temporada

RAMOS ARIZPE, COAH.- A poco más de cinco meses de haber iniciado actividades, Aqua Ramos registra 24 mil 975 visitantes y se encamina hacia la recta final de su temporada 2026, como una de las alternativas de recreación para las familias de Ramos Arizpe. El parque acuático municipal comenzó operaciones en marzo y continuará abierto durante las próximas semanas, previo al cierre de temporada previsto para octubre. La fecha exacta será anunciada posteriormente por el gobierno de Ramos Arizpe.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino señaló que la afluencia registrada refleja la demanda de espacios recreativos dentro del propio municipio, principalmente durante los periodos de vacaciones y mayor tiempo libre para niñas, niños y jóvenes. “Aqua Ramos es un espacio pensado para que las familias puedan pasar un buen día sin tener que salir de nuestra ciudad. Casi 25 mil visitantes nos hablan de miles de momentos de convivencia, de niños disfrutando sus vacaciones y de familias que encontraron aquí una opción para compartir su tiempo”, expresó.

AÚN QUEDAN SEMANAS PARA DISFRUTARLO El Presidente Municipal invitó a las familias a aprovechar las instalaciones durante las semanas que restan de la temporada, antes de que el parque suspenda actividades este año. “Todavía hay tiempo para disfrutar Aqua Ramos. Queremos que las familias sigan aprovechando este espacio durante las próximas semanas y que cerremos una temporada que ha tenido una gran respuesta. Después vendrá el momento de hacer el balance final y comenzar a pensar en cómo seguir mejorándolo”, señaló.

El Gobierno Municipal indicó que Aqua Ramos forma parte de los espacios destinados a ofrecer opciones de esparcimiento y convivencia, con alternativas accesibles para quienes buscan actividades recreativas sin salir de Ramos Arizpe. La fecha oficial de cierre será dada a conocer próximamente por las autoridades municipales.