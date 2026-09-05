Aqua Ramos suma casi 25 mil visitantes rumbo al cierre de temporada

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    Aqua Ramos suma casi 25 mil visitantes rumbo al cierre de temporada
    Familias de Ramos Arizpe aprovechan las instalaciones del parque acuático durante los días de descanso. CORTESÍA

El espacio recreativo mantendrá sus actividades durante las próximas semanas, antes de concluir operaciones en octubre

RAMOS ARIZPE, COAH.- A poco más de cinco meses de haber iniciado actividades, Aqua Ramos registra 24 mil 975 visitantes y se encamina hacia la recta final de su temporada 2026, como una de las alternativas de recreación para las familias de Ramos Arizpe.

El parque acuático municipal comenzó operaciones en marzo y continuará abierto durante las próximas semanas, previo al cierre de temporada previsto para octubre. La fecha exacta será anunciada posteriormente por el gobierno de Ramos Arizpe.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/ramos-arizpe-consolida-condiciones-para-atraer-inversion-qsmx-amplia-operaciones-HD23201723

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino señaló que la afluencia registrada refleja la demanda de espacios recreativos dentro del propio municipio, principalmente durante los periodos de vacaciones y mayor tiempo libre para niñas, niños y jóvenes.

“Aqua Ramos es un espacio pensado para que las familias puedan pasar un buen día sin tener que salir de nuestra ciudad. Casi 25 mil visitantes nos hablan de miles de momentos de convivencia, de niños disfrutando sus vacaciones y de familias que encontraron aquí una opción para compartir su tiempo”, expresó.

$!El espacio recreativo continuará abierto durante las próximas semanas, antes del cierre de temporada previsto para octubre.
El espacio recreativo continuará abierto durante las próximas semanas, antes del cierre de temporada previsto para octubre. CORTESÍA

AÚN QUEDAN SEMANAS PARA DISFRUTARLO

El Presidente Municipal invitó a las familias a aprovechar las instalaciones durante las semanas que restan de la temporada, antes de que el parque suspenda actividades este año.

“Todavía hay tiempo para disfrutar Aqua Ramos. Queremos que las familias sigan aprovechando este espacio durante las próximas semanas y que cerremos una temporada que ha tenido una gran respuesta. Después vendrá el momento de hacer el balance final y comenzar a pensar en cómo seguir mejorándolo”, señaló.

$!Aqua Ramos se mantiene como una alternativa de esparcimiento para niñas, niños y jóvenes del municipio.
Aqua Ramos se mantiene como una alternativa de esparcimiento para niñas, niños y jóvenes del municipio. CORTESÍA

El Gobierno Municipal indicó que Aqua Ramos forma parte de los espacios destinados a ofrecer opciones de esparcimiento y convivencia, con alternativas accesibles para quienes buscan actividades recreativas sin salir de Ramos Arizpe.

La fecha oficial de cierre será dada a conocer próximamente por las autoridades municipales.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Agua
Balnearios
Calor

Localizaciones


Coahuila
Ramos Arizpe

Apolonio Alvarado

Apolonio Alvarado

Cada historia narrada por VANGUARDIA durante los últimos 45 años pasaron por el ojo y el visto bueno de Alvarado, adaptándose a los retos que ha enfrentado tanto el medio como el periodismo en general

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El proyecto requiere el aval del Cabildo de Saltillo y posteriormente del Congreso del Estado.

Prevén aumento del 30% en multas por tirar basura y conducir alcoholizado en Saltillo
Presidencia: Poder dividido

Presidencia: Poder dividido
La ‘segunda’ Batalla de La Angostura: el campo de 1847 que Saltillo está desapareciendo a costa del progreso

La ‘segunda’ Batalla de La Angostura: el campo de 1847 que Saltillo está desapareciendo a costa del progreso
El trabajo sexual se ejerce no solo en la Zona de Tolerancia, sino también en domicilios particulares.

Saltillo: Abundan ‘casas de citas’ fuera de Zona de Tolerancia
true

POLITICÓN: Morena prepara visita de Sheinbaum a Saltillo entre divisiones
El Tribunal Electoral de Coahuila determinó que Fernando Rodríguez González deberá ocupar la diputación en sustitución de Antonio Flores Guerra.

Oficial: Tony Flores se queda sin diputación en Coahuila; Tribunal ordena entregar curul a suplente
La comunidad acerera de Saltillo buscará superar este año la asistencia registrada en la edición anterior.

¡Atención, Steelers Nation! Cambia sede de la Foto Oficial en Saltillo
El presidente Sandu informó que cinco drones rusos violaron su espacio aéreo apenas unas horas antes de que el país celebrara su independencia, en lo que el presidente calificó como un intento de “intimidación”.

Los ataques rusos cerca de Moldavia desatan temores de que Putin pueda intensificar la guerra más allá de Ucrania