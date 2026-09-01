Ramos Arizpe consolida condiciones para atraer inversión; QSMX amplía operaciones

RAMOS ARIZPE, COAH.- La disponibilidad de capital humano, la preparación académica de la población y el alto nivel de formalidad laboral constituyen algunas de las principales fortalezas de Ramos Arizpe para ofrecer certidumbre a las empresas establecidas y favorecer la llegada de nuevos proyectos de inversión, afirmó el alcalde Tomás Gutiérrez Merino. Durante la inauguración de las nuevas instalaciones de QSMX, proyecto que representa una inversión superior a los 180 millones de pesos y la generación de más de 350 empleos, el presidente municipal señaló que Ramos Arizpe ha consolidado un entorno competitivo sustentado en su infraestructura, ubicación estratégica, conectividad y, particularmente, en una fuerza laboral especializada que se ha desarrollado de manera paralela al crecimiento de las industrias automotriz y manufacturera.

Acompañado por Luis Eduardo Olivares Martínez, secretario de Economía de Coahuila; Enrique Martínez y Morales, secretario de Inclusión y Desarrollo Social; directivos de QSMX y representantes del sector industrial, Gutiérrez Merino sostuvo que cada nuevo proyecto confirma la confianza del sector productivo en las condiciones que prevalecen en Ramos Arizpe y en el estado. “Tenemos gente preparada, trabajadores con experiencia y una cultura industrial que se ha construido durante muchos años. Eso representa confianza para las empresas que ya están aquí y también para quienes analizan a Ramos Arizpe como destino de nuevas inversiones”, expresó. El alcalde destacó que la ubicación geográfica, infraestructura, conectividad, disponibilidad de mano de obra calificada, seguridad y estabilidad han contribuido a posicionar al municipio como uno de los principales polos industriales del norte del país. Asimismo, señaló que el Gobierno Municipal mantiene una coordinación permanente con la administración estatal encabezada por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, con el propósito de preservar las condiciones que favorecen la actividad productiva y fortalecer la competitividad del municipio. En este sentido, reiteró que la administración municipal continuará desempeñando un papel de facilitador y aliado de las empresas que decidan establecerse, permanecer o ampliar sus operaciones en Ramos Arizpe. Los indicadores disponibles respaldan esta condición. De acuerdo con información de Data México, de la Secretaría de Economía federal, alrededor del 35.2 por ciento de la población de Ramos Arizpe, equivalente a cerca de 30 mil habitantes, cuenta con estudios de nivel medio superior a licenciatura, conforme a los datos del Censo de Población y Vivienda 2020.

A ello se suma el comportamiento del empleo formal. Durante 2026, Ramos Arizpe ha superado los 111 mil trabajadores registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), indicador que refleja el peso de la actividad industrial y la amplia incorporación de trabajadores al sistema de seguridad social. PROYECCIÓN DE NUEVAS INVERSIONES Respecto a las perspectivas de crecimiento, Gutiérrez Merino informó que para 2026 se contemplan nuevos proyectos empresariales con una inversión estimada en mil 400 millones de dólares, además de la generación de alrededor de 7 mil empleos en diversos sectores productivos. Actualmente, Ramos Arizpe cuenta con 15 parques industriales y concentra más de 120 mil empleos relacionados con su actividad productiva, cifra que representa aproximadamente el 12.5 por ciento del empleo registrado en Coahuila. La participación de capital extranjero también se mantiene como un componente relevante. Durante 2025 se concretaron seis proyectos empresariales procedentes de Alemania, India, China, Taiwán y Canadá, que en conjunto representaron una inversión aproximada de 117 millones de dólares y la generación de mil 500 empleos. En representación del gobernador Manolo Jiménez Salinas, el secretario de Economía, Luis Eduardo Olivares Martínez, reconoció el crecimiento registrado por QSMX desde el inicio de sus operaciones en Ramos Arizpe y refrendó el compromiso del Gobierno de Coahuila de acompañar a las empresas que invierten, generan empleos y contribuyen al desarrollo económico de la entidad.

QSMX FORTALECE SUS OPERACIONES QSMX inició operaciones en Ramos Arizpe en 2014, con la prestación de servicios y soluciones para la industria automotriz. De acuerdo con su fundador, Roberto Espinosa Castañeda, y su directora, Lorena Díaz Celestino, la empresa ha ampliado progresivamente sus operaciones hacia distintas regiones de México y Estados Unidos. Actualmente, la compañía desarrolla soluciones para fabricantes automotrices y proveedores, además de participar en actividades de manufactura, fabricación de componentes y estructuras metálicas, logística, inspección especializada, control de calidad y soporte a operaciones en planta.