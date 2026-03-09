Coahuila: llaman a extremar precauciones en la sierra ante cambios climáticos y extravíos

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 9 marzo 2026
    Coahuila: llaman a extremar precauciones en la sierra ante cambios climáticos y extravíos
    El llamado surge tras el rescate de un grupo de jóvenes que no logró descender antes de que anocheciera. ARCHIVO

Protección Civil exhortó a excursionistas a registrarse antes de ascender y respetar los horarios para evitar rescates

Tras el reciente rescate de un grupo de jóvenes en la zona serrana de Saltillo, Ramiro Durán, subsecretario de Protección Civil de Coahuila, urgió a la población a respetar los horarios de ascenso y realizar los registros correspondientes.

“La recomendación es que avisen las personas que van a descenderistas ascender alguno de los cerros... principalmente un registro a los encargados de cada una de las zonas”, señaló el funcionario estatal.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: SNTE buscaría adaptar reforma de desconexión digital a docentes

Sobre el incidente con los jóvenes, explicó que se activó un protocolo inmediato con Protección Civil municipal: “Fue un tema simplemente de que se les fue el tiempo en lograr descender de la sierra”.

Durán enfatizó que la falta de luz solar es el principal riesgo, ya que muchos intentan subir después de las 16:00 o 17:00 horas, lo que impide un regreso seguro antes de que anochezca.

Respecto al uso de tecnología para rescates, destacó que Saltillo cuenta con drones con cámaras infrarrojas y que el estado busca equipar a las diferentes regiones para fortalecer la capacidad de respuesta.

“Estamos buscando en el equipamiento... entregaremos equipos de dron, pero para incendios forestales Protección Civil haremos lo propio patrón... también drones por las diferentes regiones de Coahuila”, confirmó.

En el tema meteorológico, advirtió sobre el ingreso del frente frío número 40, el cual traerá temperaturas adversas y fuertes rachas de viento, aunque no se prevén heladas inmediatas en la zona urbana.

TE PUEDE INTERESAR: Alertan en Arteaga por fraudes en renta de cabañas con inteligencia artificial

“Tendremos temperaturas adversas el día de hoy, mañana y el miércoles, pero no bajaremos de 0 grados centígrados aquí; más que nada al noreste del país son rachas de viento fuertes”, detalló Durán.

Finalmente, el subsecretario mencionó que se mantiene el monitoreo constante sobre la floración en las huertas de la región, trabajando en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Rural para prevenir daños por granizadas.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Clima
senderismo
RESCATES

Localizaciones


Coahuila

Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
México, arenas movedizas para el Mundial

México, arenas movedizas para el Mundial
true

¿La morenización del Instituto Electoral de Coahuila? (I)
true

POLITICÓN: Caso Lady Relojes: Fiscalía de Coahuila, tras la pista de una red criminal con base en Monterrey
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que su gobierno presentará un acuerdo con plataformas como Facebook, Instagram y TikTok para implementar medidas que permitan combatir la violencia digital, especialmente aquella dirigida contra las mujeres.

Sheinbaum presentará un acuerdo con Facebook y TikTok para combatir violencia contra las mujeres
Organizadoras y participantes impulsaron este primer torneo enfocado en el ajedrez femenil en Coahuila.

Histórico: organizan en Saltillo el primer torneo de ajedrez en Coahuila hecho por y para mujeres
El presidente Donald Trump recibe a los líderes de una docena de países latinoamericanos en la recién creada Cumbre del Escudo de las Américas en Miami el sábado 7 de marzo de 2026.

Trump convoca una coalición para ‘erradicar’ a los cárteles
Noem fue destituida poco después de que aparentemente cruzara una de las pocas líneas rojas de la Casa Blanca de Trump: pareció delegar la responsabilidad de sus propios problemas políticos a la Casa Blanca.

Kristi Noem resistió escándalos y controversias, luego cruzó una línea roja de Trump
PRI: Cirugías a imagen y semejanza

PRI: Cirugías a imagen y semejanza