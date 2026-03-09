Coahuila: llaman a extremar precauciones en la sierra ante cambios climáticos y extravíos

Tras el reciente rescate de un grupo de jóvenes en la zona serrana de Saltillo, Ramiro Durán, subsecretario de Protección Civil de Coahuila, urgió a la población a respetar los horarios de ascenso y realizar los registros correspondientes.

“La recomendación es que avisen las personas que van a descenderistas ascender alguno de los cerros... principalmente un registro a los encargados de cada una de las zonas”, señaló el funcionario estatal.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: SNTE buscaría adaptar reforma de desconexión digital a docentes

Sobre el incidente con los jóvenes, explicó que se activó un protocolo inmediato con Protección Civil municipal: “Fue un tema simplemente de que se les fue el tiempo en lograr descender de la sierra”.

Durán enfatizó que la falta de luz solar es el principal riesgo, ya que muchos intentan subir después de las 16:00 o 17:00 horas, lo que impide un regreso seguro antes de que anochezca.

Respecto al uso de tecnología para rescates, destacó que Saltillo cuenta con drones con cámaras infrarrojas y que el estado busca equipar a las diferentes regiones para fortalecer la capacidad de respuesta.

“Estamos buscando en el equipamiento... entregaremos equipos de dron, pero para incendios forestales Protección Civil haremos lo propio patrón... también drones por las diferentes regiones de Coahuila”, confirmó.

En el tema meteorológico, advirtió sobre el ingreso del frente frío número 40, el cual traerá temperaturas adversas y fuertes rachas de viento, aunque no se prevén heladas inmediatas en la zona urbana.

TE PUEDE INTERESAR: Alertan en Arteaga por fraudes en renta de cabañas con inteligencia artificial

“Tendremos temperaturas adversas el día de hoy, mañana y el miércoles, pero no bajaremos de 0 grados centígrados aquí; más que nada al noreste del país son rachas de viento fuertes”, detalló Durán.

Finalmente, el subsecretario mencionó que se mantiene el monitoreo constante sobre la floración en las huertas de la región, trabajando en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Rural para prevenir daños por granizadas.