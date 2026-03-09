Sheinbaum presentará un acuerdo con Facebook y TikTok para combatir violencia contra las mujeres

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo adelantó que esta semana se presentará un convenio con empresas tecnológicas como Facebook, Instagram y TikTok , enfocado en implementar mecanismos que permitan prevenir y reducir agresiones en entornos digitales .

El gobierno federal prepara un acuerdo con importantes plataformas digitales para enfrentar uno de los problemas que ha crecido en los últimos años: la violencia en internet , particularmente aquella dirigida contra mujeres.

El anuncio fue realizado durante la conferencia matutina conocida como La Mañanera del Pueblo, donde la mandataria explicó que esta iniciativa forma parte de las políticas impulsadas por su administración para combatir la violencia de género.

“Vamos a presentar acuerdos para evitar la violencia en las plataformas digitales”, señaló Sheinbaum al referirse al proyecto que ya fue trabajado con varias compañías del sector tecnológico.

ACUERDOS CON EMPRESAS TECNOLÓGICAS

El convenio fue construido mediante diálogo con distintas empresas de tecnología que operan redes sociales utilizadas diariamente por millones de personas en México.

Entre las plataformas que participan en el acuerdo se encuentran:

· Facebook

· Instagram

· TikTok

Según lo informado por el gobierno federal, la red social X no forma parte de este primer convenio.

El objetivo principal del acuerdo es establecer mecanismos de colaboración que permitan detectar, reducir y atender contenidos relacionados con acoso digital, agresiones en línea y discursos violentos dirigidos principalmente contra mujeres.

Las autoridades señalaron que el crecimiento de las redes sociales ha generado nuevos espacios de interacción, pero también ha abierto la puerta a formas de violencia digital que pueden afectar la seguridad, la privacidad y la integridad de las personas.

UNA ESTRATEGIA PARA PREVENIR AGRESIONES EN INTERNET

La secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández, explicó que el convenio representa un primer paso para fortalecer la cooperación entre el gobierno y las plataformas tecnológicas.

De acuerdo con la funcionaria, el acuerdo contempla una serie de acciones iniciales destinadas a prevenir y atender casos de violencia digital.

“Se trata de un primer acuerdo que busca fortalecer las medidas para prevenir, atender y combatir la violencia digital”, explicó Hernández durante la conferencia.

Las medidas incluyen mecanismos para mejorar la detección de contenidos agresivos, promover herramientas de denuncia dentro de las plataformas y reforzar acciones de prevención y sensibilización entre los usuarios.

El anuncio se produce en un contexto donde cada vez más debates públicos giran en torno al impacto de las redes sociales en temas como seguridad digital, discurso de odio y violencia en línea.

VIOLENCIA DIGITAL, UN PROBLEMA CRECIENTE

El crecimiento del uso de redes sociales ha transformado la forma en que las personas se comunican, informan y participan en la vida pública.

Sin embargo, también ha generado nuevos desafíos relacionados con el acoso digital, la difusión de contenidos agresivos y otras formas de violencia que pueden tener consecuencias en la vida cotidiana de quienes las padecen.

Diversas organizaciones han señalado que las mujeres suelen ser uno de los grupos más afectados por este tipo de agresiones, especialmente en espacios donde participan en debates públicos o actividades profesionales.

Ante este panorama, el gobierno federal busca establecer nuevas formas de cooperación con las plataformas digitales, con el objetivo de fortalecer las herramientas disponibles para enfrentar este tipo de conductas en internet.

DATOS CURIOSOS

· El término violencia digital se refiere a agresiones realizadas mediante internet, redes sociales o dispositivos electrónicos.

· México cuenta con legislación conocida como Ley Olimpia, que sanciona la difusión de contenido íntimo sin consentimiento.

· Plataformas como Facebook, Instagram y TikTok concentran a millones de usuarios activos en México.

· Las redes sociales se han convertido en uno de los principales espacios de debate público en temas sociales y políticos.