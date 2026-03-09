POLITICÓN: Caso Lady Relojes: Fiscalía de Coahuila, tras la pista de una red criminal con base en Monterrey

I. RÉCORD

Ahora que, de acuerdo con todas las señales visibles en el horizonte, la reforma electoral que le encargaron confeccionar a Pablo Gómez –y que ya se envió al Congreso de la Unión– está condenada al naufragio, puntillosos observadores de la vida pública nos hacen notar que uno de los más satisfechos con tal circunstancia es el coordinador de la bancada del PRI en San Lázaro, Rubén Moreira. Pero no porque eso implique una “victoria de la oposición” sobre el morenismo, sino por motivos estrictamente personales. ¿Y cuáles serán esos? Pues que el fracaso de la iniciativa morenista le permitirá “hacer historia”... y nunca mejor dicho.

II. PRIVILEGIADOS

Cuestión de recordar que el coahuilense es uno de los legisladores que ha ligado tres periodos consecutivos en el hueso... ¡perdón!, en el cargo y podría convertirse en uno de los muy pocos que sean electos cuatro veces seguidas, el máximo que permite –todavía– la ley. Pero si la iniciativa presidencial es aprobada, tal propósito se vería frustrado, al menos en primera instancia, y siempre que se crea, desde luego, que el expartidazo logrará contar con una bancada en la próxima legislatura federal.

III. CANDADOS

Y hablando de procesos electorales futuros, el morenismo que formalmente encabeza Luisa María Alcalde –pero donde manda “El Heredero” de ya saben quién– ya definió su calendario de cara a las elecciones intermedias, y entre los detalles llamativos de su encerrona del fin de semana anterior está el hecho de que se aprobaron reglas... ¡para evitar actos anticipados de campaña de sus propios militantes! Es decir, los campeones de las campañas anticipadas, que inventan figuras como los “coordinadores de los comités de defensa de...”, ahora están muy preocupados porque a sus militantes se les cuezan las habas antes de tiempo.

IV. DE RISA LOCA

Así, para atajar a los calefactos impacientes, se estableció la prohibición expresa para que los militantes que deseen convertirse en candidatos –y que serán seleccionados por encuesta– promuevan su imagen mediante la colocación de espectaculares o la organización de eventos “masivos y ostentosos”. “¡Ah, bueno!”, exclamó más de uno al conocer la regla... “con que no sean ‘ostentosos’ ya la libramos”...

V. LA PUNTITA

Como lo adelantamos en este espacio, el caso de la bautizada como “Lady Relojes” es solamente la punta de un iceberg que comienza a revelarse. Ahora, el propio fiscal general del Estado, Federico Fernández Montañez, confirmó que las investigaciones siguen abiertas y que existen nuevas líneas de indagatoria. Lo que comenzó como un presunto fraude con relojes falsos a empresarios –fantasmas– de Saltillo podría estar conectado con una red delincuencial más amplia que operaría desde Monterrey. Así que aquello que sólo parecía fraude comercial empieza a mostrar un trasfondo bastante más complejo.

VI. ALGO MÁS GRANDE...

Las pesquisas apuntan a que el esquema funcionaba acercándose a posibles víctimas en gimnasios y otros espacios “exclusivos” –de masajes– del norte de Saltillo, donde primero “se generaba confianza” antes de ofrecer relojes supuestamente originales. A partir de ahí comenzaron a surgir otras pistas: más personas involucradas, vehículos utilizados para trasladarse entre Monterrey y Saltillo y lugares donde se realizaban los “encuentros”. Pero, si todo esto ya estaba en la investigación, ¿por qué no se informó desde antes?

VII. REFUGIO POLÍTICO

En el ambiente político estatal empieza a circular una pregunta incómoda sobre la actuación de Óscar Daniel Rodríguez, presidente provisional del IEC: ¿cuál es la necesidad –o la necedad– de refugiarse en las filas del morenismo y en la figura de Diego del Bosque, dirigente estatal del “movimiento”? El episodio reciente por la queja del PAN contra la precampaña de Morena –que incluye la silueta de la Presidenta– volvió a poner el tema sobre la mesa. Lo que antes muchos suponían quedaba en su fuero interno, ahora parece reflejarse en sus decisiones. Y ahí está el problema: quien encabeza el árbitro electoral no puede darse el lujo de parecer parte del juego.

VIII. RIESGO INSTITUCIONAL

Esa postura no sólo habla de una inclinación política; también evidencia una falta de comprensión del papel que ocupa. El presidente del IEC está para arbitrar, no para alinear en un equipo. El antecedente tampoco ayuda: Rodrigo Paredes fue catalogado como el peor presidente en la historia reciente de los órganos electorales del estado. Nos dicen que Óscar aún no llega a ese punto... pero sí empieza a perfilarse como el más parcial. Y para una institución que depende de su credibilidad, eso no es un detalle menor.

IX. SIN AVANCE...

Una vez más, las mujeres salieron ayer a las calles a manifestarse por la desigual realidad que habitamos, en el marco del 8M. Los reclamos son esencialmente los mismos de hace un año... porque la realidad no ha cambiado de manera relevante, a pesar de que hoy tenemos más mujeres que nunca en puestos públicos relevantes, comenzando con el hecho de que la Presidencia de la República la ocupa Claudia Sheinbaum Pardo. Habrá que realizar un análisis serio de qué hace falta aún, porque lo deseable sería que, conforme pasen los años, los motivos de protesta disminuyan, es decir, que se eliminen las fuentes de discriminación y violencia.