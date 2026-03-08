Histórico: organizan en Saltillo el primer torneo de ajedrez en Coahuila hecho por y para mujeres

El I Torneo Estatal Femenil de Ajedrez Rápido se realizó el sábado 7 de marzo en Saltillo con la participación de jugadoras de distintas edades y niveles, en un evento que buscó abrir más espacios de competencia para mujeres dentro de esta disciplina en Coahuila. El certamen repartió una bolsa de premiación de 20 mil pesos. La sede fue el restaurante La Mare Mestiza, establecimiento dirigido por la empresaria y chef Mayra Arenas, quien respaldó la realización del torneo como parte de una iniciativa enfocada en impulsar la participación femenil en el ajedrez. TE PUEDE INTERESAR: Checo Pérez finaliza 16 en el Gran Premio de Australia 2026 tras una carrera complicada con Cadillac La organización estuvo a cargo de la árbitra AO Citlalli Genoveva Aguilar Sánchez y de Gina Mariana Sánchez Oyervides, ambas vinculadas a la Universidad Autónoma de Coahuila, institución que también brindó apoyo para el desarrollo del evento. El torneo contó además con la colaboración de Construajedrez y de la Asociación de Ajedrez del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Gracias a este respaldo, la categoría Libre fue avalada para rating nacional por la Federación Nacional de Ajedrez de México y para el sistema internacional de la FIDE. El torneo se disputó bajo el sistema suizo a seis rondas, con un ritmo de juego de 10 minutos por jugadora más cinco segundos de incremento por movimiento. Las participantes provinieron de academias, clubes y centros educativos de la región. En la categoría Libre, válida para rating nacional y ELO internacional, la campeona fue la AFM Vanessa Villanueva de León, quien consiguió seis puntos de seis posibles. El segundo lugar fue para Ana Lucía Morales de León con 4.5 unidades.

El tercer puesto lo obtuvo Alexa María De León Durán, representante del Tecnológico de Monterrey, con cuatro puntos. En cuarto sitio terminó Sara Christine Morales de León con 3.5 unidades, mientras que Lilia Cristina Valdés Álvarez ocupó la quinta posición con tres puntos. En los premios especiales, la mejor jugadora foránea fue Citlalli Marian Muñiz Flores. El reconocimiento a mejor coahuilense se otorgó a Lluvia del Mar Zavala Contreras. En categorías juveniles, Isabel Rosales Guevara fue la mejor Sub-12 y Valentina Valadez Ruiz destacó como mejor Sub-16. En la categoría Aficionadas, orientada a jugadoras en proceso de formación, participaron 17 competidoras. El primer lugar fue para Valeria Martínez Tello con cinco puntos. La segunda posición fue para Joceline Rodríguez Mateo, también con cinco unidades, tras aplicarse criterios de desempate.

El tercer puesto correspondió a Azul González Toledo con cuatro puntos. En cuarto lugar finalizó Amanda Ximena Lozano González, mientras que Bárbara Pérez Rocha de la Garza completó el cuadro de premiación. Los premios especiales fueron para Sofía Raquel Treviño González como mejor Sub-12, Angie Alicia López Urbina como mejor Sub-16 y María Valentina Ruiz Velázquez como mejor jugadora foránea. Las organizadoras señalaron que la intención es mantener este torneo como un evento recurrente que permita ampliar las oportunidades de competencia para las ajedrecistas y fomentar la presencia de mujeres en este deporte en el estado.

