Arranca IMSS Coahuila Semana de Vacunación; prevé aplicar más de 31 mil dosis

Durante esta jornada se estarán aplicando biológicos como BCG, Hexavalente acelular, Rotavirus, Neumocócica, SRP, SR, DPT y vacunas contra Hepatitis A y B, con el objetivo de reforzar la protección contra enfermedades prevenibles desde la infancia.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila puso en marcha la Semana Nacional de Vacunación 2026, con la meta de aplicar más de 31 mil dosis, principalmente en población infantil, como parte de las acciones de prevención en el marco del Día de la Niña y el Niño.

El coordinador auxiliar de Salud Pública en la Jefatura de Servicios de Prestaciones Médicas (JSPM), David Alejandro Obando Izquierdo, señaló que el enfoque en niñas y niños responde a la importancia de mantener esquemas completos de vacunación desde edades tempranas, bajo el lema “Vacunar es amar”.

Para ampliar la cobertura, el IMSS instaló módulos en puntos estratégicos como escuelas, plazas públicas, centros comerciales y espacios recreativos, lo que permite acercar el servicio a más familias y facilitar el acceso a las vacunas.

La institución hizo un llamado a madres, padres y tutores a acudir al módulo más cercano y verificar la Cartilla Nacional de Salud de los menores, a fin de completar o actualizar los esquemas correspondientes. La jornada estará vigente hasta el sábado 2 de mayo.

Además de la aplicación de vacunas, del 27 al 30 de abril se realizan actividades complementarias en unidades médicas, enfocadas en la promoción de la salud. A través de dinámicas recreativas, se busca reforzar hábitos preventivos entre la población infantil.

Estas acciones forman parte de una estrategia para fomentar la cultura de la prevención y reducir riesgos a la salud, evitando enfermedades que pueden derivar en complicaciones a largo plazo.