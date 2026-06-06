Caso Vanguardia: Persisten prácticas de dilación y hostigamiento en Poder Judicial, acusan expertos

Caso Vanguardia: Persisten prácticas de dilación y hostigamiento en Poder Judicial, acusan expertos

+ Seguir en Seguir en Google
Vanguardia
por Vanguardia

Especialistas en Derecho afirman que a pesar de las elecciones judiciales, las estructuras operativas mantienen vicios

Coahuila
/
COMPARTIR

A pesar de la reciente renovación de titulares en el Poder Judicial, el caso de acoso judicial contra Grupo Vanguardia ha revelado que las estructuras operativas de los tribunales mantienen prácticas de dilación y hostigamiento que especialistas consideran heredadas de administraciones anteriores.

De acuerdo con el presidente del Foro de Abogados de Saltillo, Xavier Laureano, ante la falta de experiencia o capacidad de algunos de los nuevos magistrados, el control efectivo de las resoluciones continúa en manos de los secretarios proyectistas, quienes estarían sosteniendo una supuesta línea de persecución política y patrimonial.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/caso-vanguardia-tribunal-mutila-ley-para-frenar-amparo-CE21167151
$!Xavier Laureano Valdés, presidente del Foro de Abogados, cuestionó el proceder de los juzgados en la entidad.
Xavier Laureano Valdés, presidente del Foro de Abogados, cuestionó el proceder de los juzgados en la entidad. Archivo

La polémica surgió tras una resolución del Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Octavo Circuito, calificada por juristas consultados como un “absurdo jurídico”. Según los señalamientos, el tribunal transcribió el artículo 61 de la Ley de Amparo, pero omitió el inciso c de la fracción XVIII.

https://vanguardia.com.mx/opinion/el-acoso-judicial-contra-vanguardia-no-se-detiene-IE21166169

Dicho inciso resulta relevante porque exime a las personas extrañas a un procedimiento de agotar recursos ordinarios antes de promover un juicio de amparo.

De acuerdo con esta interpretación, al eliminar dicha excepción, el tribunal pretende obligar a Inmobiliaria Casanar, S.A. de C.V., a responder dentro del juicio ejecutivo mercantil 1139/2008, pese a no figurar como parte demandada, manteniendo así un embargo que la empresa considera ilegal sobre sus bienes.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/une-red-de-corrupcion-a-los-casos-vanguardia-y-sociedad-manuel-acuna-socios-afectados-HH18975839

LA SOMBRA DE LOS PROYECTISTAS

Desde el ámbito jurídico, Xavier Laureano señaló que, aunque los magistrados del circuito son de reciente designación, el funcionamiento interno de los juzgados permanece prácticamente intacto, ya que “el personal de carrera, específicamente los secretarios proyectistas, permaneció en sus puestos”.

“Quienes realmente elaboran los proyectos de resolución son los secretarios proyectistas; los magistrados reciben el proyecto, lo revisan y lo firman”, afirmó Laureano.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/juicio-contra-grupo-vanguardia-era-improcedente-consigna-presidente-de-tribunal-falta-de-pruebas-HG17226551

Indicó que esta dinámica permite que, si el personal operativo actúa bajo una consigna previamente definida por intereses externos, las resoluciones continúen favoreciendo el hostigamiento sistemático, pese al relevo de quienes encabezan los órganos jurisdiccionales.

$!Caso Vanguardia: Persisten prácticas de dilación y hostigamiento en Poder Judicial, acusan expertos

VÍNCULOS E IRREGULARIDADES

La red de irregularidades que sostiene este caso involucra a personajes como Luis Ramos Escalante, notario identificado como cercano al exgobernador Humberto Moreira, quien ha sido señalado por supuestamente exceder sus facultades al intervenir en actos relacionados con inmuebles ajenos al litigio.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/aparecen-mismos-personajes-en-despojo-a-la-sociedad-manuel-acuna-y-en-caso-vanguardia-DD18934160

También figura Monika Elizabeth Zertuche Sánchez, exdirectora del Registro Público de la Propiedad y colaboradora durante el gobierno de Moreira, quien habría participado en el registro irregular de los embargos.

Asimismo, se menciona a Elsa María del Pilar Flores Velázquez, exjueza señalada por ordenar la inclusión de inmuebles de terceros dentro de las medidas cautelares.

Cabe mencionar que, debido a la presunta alteración del contenido de la ley, los magistrados involucrados podrían ser sujetos a procedimientos de responsabilidad administrativa, de acuerdo con especialistas consultados.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/moreiristas-detras-de-la-empresa-del-caso-vanguardia-JB17070696

¿CONOCES EL CASO VANGUARDIA? CONSULTA TODA LA HISTORIA AQUÍ

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.
TEMAS
Justicia
A20
Caso Vanguardia
Localizaciones
Coahuila
Saltillo
Organizaciones
Poder Judicial
Vanguardia

Vanguardia

Somos un medio de comunicación digital e impreso con cinco décadas de historia; nos hemos consolidando como uno de los sitios de noticias más visitados del Noreste de México.

Como medio multiplataforma, nos distinguimos por ofrecer contenidos confiables y de alta calidad, abarcando una amplia gama de temas, desde política y estilo de vida hasta artes y cultura. Además, ofrecemos artículos de análisis, entretenimiento y recursos útiles a través de formatos innovadores en texto, fotografía y video, que permiten a nuestros lectores estar siempre bien informados con las noticias más relevantes del día.

Nos enorgullece tener un equipo editorial compuesto por periodistas especializados en Derechos Humanos, Deportes y Artes.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Este estacionamiento se encuentra en donde estuvieron las instalaciones de la Sociedad Manuel Acuña.

Otra más del notario Luis Ramos: Entrega la Sociedad Manuel Acuña... y crea empresa del estacionamiento que opera en el inmueble
El velorio se realizará de manera privada en la Funeraria Serna.

Despiden a Román Cepeda en ceremonia privada; Torreón rinde homenaje a su Alcalde
true

Casos Durazo y Villarreal: la cuatroté implosiona
Lo nuevo

Lo nuevo
Quedará suspendida la venta y expendio de bebidas alcohólicas en todo el estado durante ese periodo.

Refuerza Gobierno de Coahuila medidas de seguridad con Ley Seca por comicios
La Fiscalía de la CDMX anunció que fue detenida Suzanne ‘N’, en cumplimiento de una orden de aprehensión por el uso de documentos falsos que derivaron en afectaciones al patrimonio de la periodista Adela Micha.

Excolaboradora de Adela Micha es detenida por presunto fraude millonario
true

POLITICÓN: La despedida a Román Cepeda, un hombre franco y con entereza; ¿a quién propondrán en su lugar?
true

¿De qué lado queremos estar?