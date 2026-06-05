De Coahuila para el mundo: Carlos Acevedo y Jorge Sánchez representan a Torreón en el Mundial 2026 con el Tricolor

De Coahuila para el mundo: Carlos Acevedo y Jorge Sánchez representan a Torreón en el Mundial 2026 con el Tricolor

+ Seguir en Seguir en Google
Alejandro Morteo
por Alejandro Morteo

De extracción desde Santos Lagunos, ambos coahuilenses serán los representantes del estado con la Selección Mexicana en la Copa del Mundo 2026

Deportes
/
COMPARTIR

Coahuila tendrá doble representación en la Copa del Mundo 2026.

Carlos Acevedo y Jorge Sánchez, ambos nacidos en Torreón, fueron incluidos en la convocatoria de México para disputar el torneo que se jugará en territorio mexicano, estadounidense y canadiense, una edición histórica para el país al ser anfitrión por tercera ocasión.

El llamado de los dos futbolistas laguneros convierte al estado en una de las entidades con presencia directa dentro del Tricolor de Javier Aguirre.

https://vanguardia.com.mx/deportes/automovilismo/que-le-paso-a-checo-perez-en-monaco-falla-en-su-auto-lo-deja-18-mientras-ferrari-vuela-con-hamilton-y-leclerc-LK21182801

Aunque sus caminos fueron distintos, ambos comparten origen, formación santista y una historia marcada por la perseverancia: Acevedo desde la portería de Santos Laguna y Sánchez desde una carrera que lo llevó de La Laguna al futbol europeo.

Carlos Acevedo, de Torreón al arco del Tricolor

Carlos Acevedo López nació en Torreón, Coahuila, el 19 de abril de 1996. El guardameta se formó en Santos Laguna, club en el que inició desde fuerzas básicas y donde tuvo que superar varios tropiezos antes de consolidarse como profesional.

Su historia no fue sencilla. En sus primeros años dentro de la institución lagunera fue dado de baja por considerar que su físico no era el ideal para la portería.

Sin embargo, una nueva oportunidad lo devolvió al club, donde retomó su proceso en categorías juveniles hasta llegar a la Sub 17, Sub 20 y posteriormente al primer equipo.

Acevedo debutó en la Liga MX el 20 de agosto de 2016, precisamente con Santos Laguna, en un partido ante Cruz Azul. Con el paso de los torneos se ganó la titularidad, fue nombrado capitán de los Guerreros y se convirtió en uno de los símbolos recientes del club lagunero.

Con la Selección Mexicana, Carlos Acevedo debutó el 8 de diciembre de 2021 en un partido amistoso ante Chile, bajo el proceso de Gerardo Martino.

$!El guardameta coahuilense debutó con la verde ante Chile en 2021, cuando la Selección era dirigida por Gerardo Martino.
El guardameta coahuilense debutó con la verde ante Chile en 2021, cuando la Selección era dirigida por Gerardo Martino. FOTO: ESPECIAL

Aunque ya había estado en el radar del Tricolor y fue convocado para la Copa América 2024, el Mundial 2026 apunta a ser su primera Copa del Mundo absoluta, luego de quedarse sin opciones para Qatar 2022 por una lesión que cortó su pelea por un lugar.

Jorge Sánchez, el lateral lagunero que repite experiencia mundialista

Jorge Eduardo Sánchez Ramos también nació en Torreón, Coahuila, el 10 de diciembre de 1997. Al igual que Acevedo, su formación profesional comenzó en Santos Laguna, donde pasó por las categorías Sub 15, Sub 17 y Sub 20 antes de debutar en Primera División.

Su crecimiento dentro de la cantera santista fue rápido. Participó en torneos juveniles internacionales, ganó experiencia en fuerzas básicas y posteriormente dio el salto al primer equipo de Santos, donde comenzó a llamar la atención por su despliegue físico, velocidad y capacidad para recorrer la banda derecha.

Después de su etapa con los Guerreros, Sánchez fichó con América, club con el que ganó protagonismo en la Liga MX.

Más adelante emigró al futbol europeo con Ajax de Países Bajos, también tuvo paso por Porto de Portugal y actualmente pertenece al PAOK de Grecia.

Con la Selección Mexicana, Jorge Sánchez debutó el 27 de marzo de 2019.

Desde entonces se convirtió en un elemento recurrente en procesos del Tri, con participación en Eliminatorias Mundialistas, Nations League, Copa Oro, Juegos Olímpicos y Copa del Mundo.

A diferencia de Acevedo, Jorge Sánchez ya sabe lo que significa jugar un Mundial. El lateral disputó Qatar 2022, donde tuvo participación en los tres partidos de fase de grupos de México frente a Polonia, Argentina y Arabia Saudita.

$!Jorge Sánchez ya tiene encima la experiencia de disputar una Copa del Mundo, luego de su participación en Qatar 2022.
Jorge Sánchez ya tiene encima la experiencia de disputar una Copa del Mundo, luego de su participación en Qatar 2022. FOTO: FIFA

Por ello, llegará a 2026 como uno de los futbolistas con experiencia previa dentro del plantel nacional.

Coahuila y Santos Laguna, presentes en el camino de México

La presencia de Carlos Acevedo y Jorge Sánchez en la Selección Mexicana también refuerza el peso de La Laguna como semillero de futbolistas.

Ambos nacieron en Torreón, ambos pasaron por Santos Laguna y ambos construyeron su carrera desde procesos formativos que exigieron paciencia antes de llegar al máximo nivel.

Acevedo representa la historia del jugador que resistió rechazos, lesiones y competencia interna hasta alcanzar una convocatoria mundialista.

https://vanguardia.com.mx/deportes/futbol/quienes-van-con-la-iconica-voz-de-chespirito-mexico-revela-a-sus-convocados-para-el-mundial-2026-IE21071867

Sánchez, por su parte, encarna el recorrido del futbolista que salió de la cantera, se consolidó en México, probó suerte en Europa y ahora vuelve a una Copa del Mundo con mayor madurez.

Para Coahuila, el Mundial 2026 tendrá un significado especial.

Más allá de que México jugará como anfitrión, el estado contará con dos representantes nacidos en Torreón, formados en el entorno lagunero y listos para vivir el torneo más importante del futbol con la camiseta nacional.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.
TEMAS
Convocatoria
Futbol
Copa Mundial de la FIFA
Localizaciones
Torreón
Personajes
Carlos Acevedo
Organizaciones
Santos Laguna
Selección Mexicana De Futbol
Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

Selección de los editores
Los dos Trumps de AMLO

Los dos Trumps de AMLO
true

El miedo de López Obrador
La muerte del alcalde ocurrió después de un periodo prolongado de ausencia en actividades públicas, situación que había generado diversas versiones sobre su estado de salud y continuidad en el cargo.

Muere Román Cepeda, alcalde de Torreón, tras complicaciones de salud
Claudia Sheinbaum descartó desalojar a la CNTE con fuerza pública y aseguró que su gobierno evitará confrontaciones para privilegiar el diálogo y la contención.

No vamos a desalojar a maestros; ellos buscan la provocación: Sheinbaum
Si eres un adulto mayor de 65 años o más y cuentas con la credencial del Inapam pueden acceder a un beneficio exclusivo que te permitirá ahorra en tu próximo viaje.

Adultos mayores pueden obtener gratis el beneficio de Volaris y viajar barato con la tarjeta Inapam
Un nuevo frente frío se aproxima al noroeste mexicano, interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera.

Se aproximan Frente Frío fuera de temporada y Tormenta Negra a México; azotarán con heladas, lluvias intensas y fuertes vientos a estos estados
Falleció Abraham Pérez, actor que dio vida al Licenciado Cortillo en La Familia P. Luche. Su inesperada partida conmocionó a seguidores de la popular serie mexicana.

‘Sí, que se largue’... Fallece Abraham Pérez, ‘El Licenciado Cortillo’ de la Familia P. Luche
El “Lobo de Tepeji” marcó, de forma poco ortodoxa, su gol número 46 con la camiseta del Tri, a seis del “Chicharito” Hernández.

Goleada en Toluca: México aplasta a Serbia y define su alineación para el Mundial 2026