De Coahuila para el mundo: Carlos Acevedo y Jorge Sánchez representan a Torreón en el Mundial 2026 con el Tricolor

Coahuila tendrá doble representación en la Copa del Mundo 2026. Carlos Acevedo y Jorge Sánchez, ambos nacidos en Torreón, fueron incluidos en la convocatoria de México para disputar el torneo que se jugará en territorio mexicano, estadounidense y canadiense, una edición histórica para el país al ser anfitrión por tercera ocasión. El llamado de los dos futbolistas laguneros convierte al estado en una de las entidades con presencia directa dentro del Tricolor de Javier Aguirre.

Aunque sus caminos fueron distintos, ambos comparten origen, formación santista y una historia marcada por la perseverancia: Acevedo desde la portería de Santos Laguna y Sánchez desde una carrera que lo llevó de La Laguna al futbol europeo. Carlos Acevedo, de Torreón al arco del Tricolor Carlos Acevedo López nació en Torreón, Coahuila, el 19 de abril de 1996. El guardameta se formó en Santos Laguna, club en el que inició desde fuerzas básicas y donde tuvo que superar varios tropiezos antes de consolidarse como profesional. Su historia no fue sencilla. En sus primeros años dentro de la institución lagunera fue dado de baja por considerar que su físico no era el ideal para la portería. Sin embargo, una nueva oportunidad lo devolvió al club, donde retomó su proceso en categorías juveniles hasta llegar a la Sub 17, Sub 20 y posteriormente al primer equipo. Acevedo debutó en la Liga MX el 20 de agosto de 2016, precisamente con Santos Laguna, en un partido ante Cruz Azul. Con el paso de los torneos se ganó la titularidad, fue nombrado capitán de los Guerreros y se convirtió en uno de los símbolos recientes del club lagunero. Con la Selección Mexicana, Carlos Acevedo debutó el 8 de diciembre de 2021 en un partido amistoso ante Chile, bajo el proceso de Gerardo Martino.

Aunque ya había estado en el radar del Tricolor y fue convocado para la Copa América 2024, el Mundial 2026 apunta a ser su primera Copa del Mundo absoluta, luego de quedarse sin opciones para Qatar 2022 por una lesión que cortó su pelea por un lugar. Jorge Sánchez, el lateral lagunero que repite experiencia mundialista Jorge Eduardo Sánchez Ramos también nació en Torreón, Coahuila, el 10 de diciembre de 1997. Al igual que Acevedo, su formación profesional comenzó en Santos Laguna, donde pasó por las categorías Sub 15, Sub 17 y Sub 20 antes de debutar en Primera División. Su crecimiento dentro de la cantera santista fue rápido. Participó en torneos juveniles internacionales, ganó experiencia en fuerzas básicas y posteriormente dio el salto al primer equipo de Santos, donde comenzó a llamar la atención por su despliegue físico, velocidad y capacidad para recorrer la banda derecha. Después de su etapa con los Guerreros, Sánchez fichó con América, club con el que ganó protagonismo en la Liga MX. Más adelante emigró al futbol europeo con Ajax de Países Bajos, también tuvo paso por Porto de Portugal y actualmente pertenece al PAOK de Grecia. Con la Selección Mexicana, Jorge Sánchez debutó el 27 de marzo de 2019. Desde entonces se convirtió en un elemento recurrente en procesos del Tri, con participación en Eliminatorias Mundialistas, Nations League, Copa Oro, Juegos Olímpicos y Copa del Mundo. A diferencia de Acevedo, Jorge Sánchez ya sabe lo que significa jugar un Mundial. El lateral disputó Qatar 2022, donde tuvo participación en los tres partidos de fase de grupos de México frente a Polonia, Argentina y Arabia Saudita.

Por ello, llegará a 2026 como uno de los futbolistas con experiencia previa dentro del plantel nacional. Coahuila y Santos Laguna, presentes en el camino de México La presencia de Carlos Acevedo y Jorge Sánchez en la Selección Mexicana también refuerza el peso de La Laguna como semillero de futbolistas. Ambos nacieron en Torreón, ambos pasaron por Santos Laguna y ambos construyeron su carrera desde procesos formativos que exigieron paciencia antes de llegar al máximo nivel. Acevedo representa la historia del jugador que resistió rechazos, lesiones y competencia interna hasta alcanzar una convocatoria mundialista.