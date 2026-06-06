Casos Durazo y Villarreal: la cuatroté implosiona

+Seguir en Seguir en Google
Opinión
/
    Casos Durazo y Villarreal: la cuatroté implosiona

Puertas adentro del morenismo se ha desatado una autentica ‘competencia’ para ser los primeros en delatar y, con ello, lograr indulgencias ante las autoridades de justicia de Estados Unidos. Así, la ‘transformación’ se derrumbará desde dentro

Llevamos 41 días leyendo información cada vez más detallada sobre la conducta de los narcogobernadores morenistas. El partido en el poder y el Gobierno de Claudia Sheinbaum llevan más o menos el mismo tiempo haciendo malabares para salir del pantano al cual los arrojó su proclividad por asociarse con delincuentes y criminales.

Pese a sus esfuerzos -y no son pocos- el escándalo se vuelve cada día más corrosivo para quienes llegaron al poder asegurando ser los portadores de una nueva cultura política, de un nuevo estilo de gobernar. Y el asunto empeoró radicalmente en la semana con la publicación de un nuevo reportaje, en Los Angeles Times, relativo a la existencia de investigaciones, en Estados Unidos, contra Alfonso Durazo y Américo Villarreal.

https://vanguardia.com.mx/opinion/caos-vial-a-nadie-se-le-ocurre-algo-inteligente-FA21035275

El detalle fino del asunto se ha reseñado ampliamente en los últimos días pero no por ello debe obviarse: exactamente igual inició la debacle del sinaloense Rubén Rocha Moya: con la publicación de un reportaje en LA Times. Todo mundo apuesta, doble contra sencillo, a lo obvio: en unas horas estaremos viendo la repetición de la película.

Aunque podría no ser así, pues los entendidos de estos asuntos sostienen la existencia de una alternativa: la implosión del morenismo. Me explico:

De acuerdo con los expertos en la operación del sistema de justicia estadounidense, la historia de las últimas semanas corresponde a una “actuación de manual” por parte de los fiscales del Departamento de Justicia del vecino país.

Lo anterior implica poner en marcha una estrategia diseñada de acuerdo a una fórmula clásica de teoría de juegos: “el dilema del prisionero”. La ecuación es simple: en lugar de acusar a un solo “pez gordo” e ir tras él, se acusa en grupos a múltiples personas y se “filtran” otros tantos nombres de individuos a quienes “posiblemente” se les esté investigando.

La amenaza de acusaciones formales y la eventual persecución con propósitos de encarcelamiento va acompañada de un incentivo: quien “coopere” con la justicia puede obtener beneficios, pese a su condición de perpetrador o cómplice de los delitos. Pero hay una condición: solo el primero en cooperar podrá acceder a los mismos.

El propósito es provocar, entre los múltiples señalados, una autentica competencia por obtener los beneficios. En la trama actual, ese parece ser el caso de Enrique Alfonso Díaz Vega, exsecretario de Finanzas del gobierno de Rocha Moya en Sinaloa, y de quien poco o nada se sabe pese a haberse entregado hace ya tres semanas. La razón por la cual ocurre ello, según los especialistas, sería el haber asumido el papel de “testigo colaborador”.

La estrategia, como resulta evidente, funciona. Porque no solamente se entregó a las autoridades del vecino país el citado Díaz Vega, sino también su excompañero de gabinete, el general en retiro Gerardo Mérida Sánchez, quien sí ha comparecido ya ante una jueza. ¿Se le adelantó el otro?

Un detalle crucial debe tenerse en cuenta en relación con este tipo de estrategias. La fórmula del “dilema del prisionero” funciona única y exclusivamente por una razón: ¡los participantes son delincuentes!

https://vanguardia.com.mx/opinion/nuevo-arco-vial-para-saltillo-una-solucion-irreal-HC20883949

En efecto, el sistema de incentivos funciona porque se trata de individuos involucrados en las actividades por las cuales la autoridad les persigue. Solo así pueden ofrecer la contraprestación necesaria para obtener los beneficios: información puntual, detallada y comprobable, sobre los delitos imputados en su contra pero, sobre todo, en contra de sus superiores.

La bola ha comenzado a correr cuesta abajo y solo es cuestión de tiempo para ver cómo arrastra consigo a los narcopolíticos morenistas. La única duda posible a estas alturas es cuan alto, en la pirámide del poder, habrá de golpear al final de la pendiente.

Sin duda seguiremos en el tema.

¡Feliz fin de semana!

@sibaja3

carredondo@vanguardia.com.mx

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Acusaciones
Narcotráfico
A20

Localizaciones


Sinaloa
Sonora
Tamaulipas

Personajes


Alfonso Durazo
Rubén Rocha Moya
Américo Villarreal

Carlos Arredondo Sibaja

Carlos Arredondo Sibaja

Columna: Portal, periodista con más de 30 años de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Ingeniero Industrial y de Sistemas por la Universidad Autónoma de Coahuila y Licenciado en Derecho por la Universidad del Valle de México. Además, es máster en Administración y Alta Dirección por la Universidad Iberoamericana y tiene estudios concluidos de maestría en Derechos Humanos en la Facultad de Jurisprudencia de la UAdeC. Se ha desarrollado profesionalmente en el servicio público, la academia y el periodismo. Integrante de la Comisión de Selección del CPC, del Sistema Anticorrupción de Coahuila.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Este estacionamiento se encuentra en donde estuvieron las instalaciones de la Sociedad Manuel Acuña.

Otra más del notario Luis Ramos: Entrega la Sociedad Manuel Acuña... y crea empresa del estacionamiento que opera en el inmueble
Caso Vanguardia: Persisten prácticas de dilación y hostigamiento en Poder Judicial, acusan expertos

Caso Vanguardia: Persisten prácticas de dilación y hostigamiento en Poder Judicial, acusan expertos
El velorio se realizará de manera privada en la Funeraria Serna.

Despiden a Román Cepeda en ceremonia privada; Torreón rinde homenaje a su Alcalde
Lo nuevo

Lo nuevo
Quedará suspendida la venta y expendio de bebidas alcohólicas en todo el estado durante ese periodo.

Refuerza Gobierno de Coahuila medidas de seguridad con Ley Seca por comicios
La Fiscalía de la CDMX anunció que fue detenida Suzanne ‘N’, en cumplimiento de una orden de aprehensión por el uso de documentos falsos que derivaron en afectaciones al patrimonio de la periodista Adela Micha.

Excolaboradora de Adela Micha es detenida por presunto fraude millonario
true

POLITICÓN: La despedida a Román Cepeda, un hombre franco y con entereza; ¿a quién propondrán en su lugar?
true

¿De qué lado queremos estar?