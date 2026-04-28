Prevén recorte de 58 trabajadores en SIMAS Piedras Negras

El planteamiento forma parte de una reorganización interna del organismo operador del agua, en la que se evalúan cambios en su estructura laboral como medida para optimizar recursos y operación.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– Un ajuste administrativo en el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) de Piedras Negras contempla el posible despido de 58 trabajadores, de acuerdo con información dada a conocer por autoridades municipales.

De acuerdo con los reportes, las bajas laborales estarían enfocadas principalmente en personal de confianza, dentro de un proceso que aún no se ha concretado de manera oficial, pero que ya se encuentra en análisis.

El anuncio se enmarca en una revisión más amplia del funcionamiento administrativo del SIMAS, donde también se han mencionado ajustes en gastos operativos y convenios internos.

Las autoridades han señalado que el objetivo de estas medidas es atender la situación financiera del organismo, aunque hasta el momento no se ha detallado el impacto económico total ni la fecha en la que podrían ejecutarse los cambios.

En paralelo, se ha informado que el sistema mantiene sus operaciones normales, incluyendo la atención a usuarios y el cobro de servicios, mientras se define el futuro de la plantilla laboral.

El posible recorte de personal ha generado expectativa entre los trabajadores del organismo, en espera de definiciones oficiales sobre la lista de afectados y las condiciones en que se aplicarían las bajas.

Hasta ahora, el proceso se mantiene en fase de revisión y análisis, sin que se haya confirmado de manera definitiva la salida de los 58 empleados mencionados dentro del plan de ajuste.

(Con información de medios locales)