Otra más del notario Luis Ramos: Entrega la Sociedad Manuel Acuña... y crea empresa del estacionamiento que opera en el inmueble

Otra más del notario Luis Ramos: Entrega la Sociedad Manuel Acuña... y crea empresa del estacionamiento que opera en el inmueble

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Vanguardia
por Vanguardia

El fedatario involucrado en el caso Vanguardia validó la cesión del inmueble donde estaba la SMA y posteriormente dio fe de la creación de una empresa de su hijastra y un ex colaborador de su hermano

Coahuila
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El notario público Luis Ramos Escalante, quien emitió un oficio para registrar propiedades de una empresa ajena a un juicio mercantil, en un nuevo caso de acoso judicial a Grupo Vanguardia, es el mismo que formó parte de la fabricación del delito en el caso en contra el Director General de VANGUARDIA, y que también participó en la entrega del inmueble de la Sociedad Mutualista y Recreativa Manuel Acuña, para después crear una empresa y operar el estacionamiento del inmueble.

Luis Ramos Escalante, según documentos en poder de VANGUARDIA, fue el notario que dio fe que Marco Antonio Fuentes Garza fuera designado como delegado especial de la Sociedad Manuel Acuña de acuerdo con un convenio donde se solicita la terminación de un juicio del expediente 2040/2019.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/caso-vanguardia-tribunal-mutila-ley-para-frenar-amparo-CE21167151
$!Luis Ramos Escalante es identificado como el notario de confianza de la familia del ex gobernador Humberto Moreira.
Luis Ramos Escalante es identificado como el notario de confianza de la familia del ex gobernador Humberto Moreira. Especial

En la trama de la Sociedad Manuel Acuña, Marco Antonio Fuentes Garza actuó como quien “formalizó” los acuerdos que llevaron a la entrega del inmueble de la organización mutualista a través de un dudoso pagaré firmado el 20 de septiembre de 2013.

https://vanguardia.com.mx/opinion/el-acoso-judicial-contra-vanguardia-no-se-detiene-IE21166169

El involucramiento del notario no concluyó con la formalización de la entrega del inmueble. Fue el mismo Luis Ramos Escalante el que creó como notario la empresa Operadora de Estacionamientos y Pensiones de Saltillo, S.A de C.V, compañía que tiene la concesión del estacionamiento de la Sociedad Manuel Acuña.

$!Este es el documento de constitución de sociedad de la empresa que opera el estacionamiento donde estuvo la Sociedad Manuel Acuña.
Este es el documento de constitución de sociedad de la empresa que opera el estacionamiento donde estuvo la Sociedad Manuel Acuña. Especial

En esta empresa, que no tiene al menos movimientos públicos, aparece como principal socio accionista, Édgar Lucio Silva, quien trabajó como auxiliar en el extinto Instituto Electoral y de Participación Ciudadana cuando estaba al frente Jesús Alberto Leopoldo Lara Escalante, hermano del notario Luis Ramos Escalante.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/une-red-de-corrupcion-a-los-casos-vanguardia-y-sociedad-manuel-acuna-socios-afectados-HH18975839

Además, como socia de esta empresa aparece Emma Lucía Fernández Fernández, hijastra de Luis Ramos Escalante.

Es decir: el notario Luis Ramos Escalante ayudó a formalizar los acuerdos que llevaron a la entrega dudosa de la Sociedad Manuel Acuña, y en 2023 su hijastra y un extrabajador de su hermano crearon la empresa que opera el estacionamiento.

https://vanguardia.com.mx/opinion/politicon/politicon-ramos-escalante-y-fuentes-garza-el-duo-que-coincide-en-tramas-legales-bajo-sospecha-DD18934263

Asimismo, un mes después de la creación de la empresa que opera el estacionamiento se otorgó un poder a Indalecio Rodríguez López, exdiputado local y cercano al exgobernador Humberto Moreira.

Mientras que en la fabricación del delito inexistente en contra del Director General de VANGUARDIA en Nuevo León, el notario Luis Ramos Escalante dio fe de las diligencias que se tradujeron en la denuncia sin sustento de Marco Antonio Fuentes Garza.

Cabe recordar que Luis Ramos Escalante es notario de cabecera del exgobernador Humberto Moreira, con quien ha aparecido públicamente en fotos junto a sus respectivas familias. Luis Ramos Escalante ha sido notario en la creación o movimientos de varias empresas de Humberto Moreira o de su hijo, Rubén Humberto Moreira Guerrero como Unipolares y Espectaculares del Norte, S.A de C.V, Negocios Asesoría y Publicidad Integral Nuevo Milenio, S.A de C.V, Coahoxe, S.A de C.V, Los Tres Encinos de Arteaga, S.A de C.V, Villas de la Vid, S.A de C.V o Alitas y Hamburguesas de Saltillo, S.A de C.V, entre otras.

¿ÉDGAR LUCIO, PRESTANOMBRES DE LOS ESCALANTE?

Asimismo, la red y conexión entre Édgar Lucio Silva, exauxiliar del Instituto Electoral en tiempos de “El Pollo” Lara Escalante, se amplía, pues el mismo Édgar Lucio Silva aparece como dueño de la empresa Comercializadora Médica Universal Luca, S.A de C.V, creada en 2011 y cuyo notario fue precisamente Jesús Leopoldo Lara. Sin embargo, para 2016, la empresa cambia su domicilio a Nuevo León y entran a formar parte de la empresa, Carlos Eugenio Delgado Martínez y Mauricio Delgado Martínez, hijastros de Leopoldo Lara Escalante.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/aparecen-mismos-personajes-en-despojo-a-la-sociedad-manuel-acuna-y-en-caso-vanguardia-DD18934160

En algún momento, los hijastros también fueron socios de Édgar Lucio Silva en la empresa Bafe Agricultores, creada en Veracruz. El notario fue también Leopoldo Lara.

Casualmente, Édgar Lucio Silva, alguna vez auxiliar del Instituto Electoral de Coahuila y convertido en accionista de empresas, apareció también como parte de los abogados de Roberto Vega, socio de Filiberto de la Garza, firma que estuvo detrás de la denuncia contra el Director General de VANGUARDIA en Nuevo León.

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