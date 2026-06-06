Otra más del notario Luis Ramos: Entrega la Sociedad Manuel Acuña... y crea empresa del estacionamiento que opera en el inmueble

El notario público Luis Ramos Escalante, quien emitió un oficio para registrar propiedades de una empresa ajena a un juicio mercantil, en un nuevo caso de acoso judicial a Grupo Vanguardia, es el mismo que formó parte de la fabricación del delito en el caso en contra el Director General de VANGUARDIA, y que también participó en la entrega del inmueble de la Sociedad Mutualista y Recreativa Manuel Acuña, para después crear una empresa y operar el estacionamiento del inmueble. Luis Ramos Escalante, según documentos en poder de VANGUARDIA, fue el notario que dio fe que Marco Antonio Fuentes Garza fuera designado como delegado especial de la Sociedad Manuel Acuña de acuerdo con un convenio donde se solicita la terminación de un juicio del expediente 2040/2019.

En la trama de la Sociedad Manuel Acuña, Marco Antonio Fuentes Garza actuó como quien “formalizó” los acuerdos que llevaron a la entrega del inmueble de la organización mutualista a través de un dudoso pagaré firmado el 20 de septiembre de 2013.

El involucramiento del notario no concluyó con la formalización de la entrega del inmueble. Fue el mismo Luis Ramos Escalante el que creó como notario la empresa Operadora de Estacionamientos y Pensiones de Saltillo, S.A de C.V, compañía que tiene la concesión del estacionamiento de la Sociedad Manuel Acuña.

En esta empresa, que no tiene al menos movimientos públicos, aparece como principal socio accionista, Édgar Lucio Silva, quien trabajó como auxiliar en el extinto Instituto Electoral y de Participación Ciudadana cuando estaba al frente Jesús Alberto Leopoldo Lara Escalante, hermano del notario Luis Ramos Escalante.

Además, como socia de esta empresa aparece Emma Lucía Fernández Fernández, hijastra de Luis Ramos Escalante.

Es decir: el notario Luis Ramos Escalante ayudó a formalizar los acuerdos que llevaron a la entrega dudosa de la Sociedad Manuel Acuña, y en 2023 su hijastra y un extrabajador de su hermano crearon la empresa que opera el estacionamiento.

Asimismo, un mes después de la creación de la empresa que opera el estacionamiento se otorgó un poder a Indalecio Rodríguez López, exdiputado local y cercano al exgobernador Humberto Moreira.

Mientras que en la fabricación del delito inexistente en contra del Director General de VANGUARDIA en Nuevo León, el notario Luis Ramos Escalante dio fe de las diligencias que se tradujeron en la denuncia sin sustento de Marco Antonio Fuentes Garza. Cabe recordar que Luis Ramos Escalante es notario de cabecera del exgobernador Humberto Moreira, con quien ha aparecido públicamente en fotos junto a sus respectivas familias. Luis Ramos Escalante ha sido notario en la creación o movimientos de varias empresas de Humberto Moreira o de su hijo, Rubén Humberto Moreira Guerrero como Unipolares y Espectaculares del Norte, S.A de C.V, Negocios Asesoría y Publicidad Integral Nuevo Milenio, S.A de C.V, Coahoxe, S.A de C.V, Los Tres Encinos de Arteaga, S.A de C.V, Villas de la Vid, S.A de C.V o Alitas y Hamburguesas de Saltillo, S.A de C.V, entre otras.

¿ÉDGAR LUCIO, PRESTANOMBRES DE LOS ESCALANTE? Asimismo, la red y conexión entre Édgar Lucio Silva, exauxiliar del Instituto Electoral en tiempos de “El Pollo” Lara Escalante, se amplía, pues el mismo Édgar Lucio Silva aparece como dueño de la empresa Comercializadora Médica Universal Luca, S.A de C.V, creada en 2011 y cuyo notario fue precisamente Jesús Leopoldo Lara. Sin embargo, para 2016, la empresa cambia su domicilio a Nuevo León y entran a formar parte de la empresa, Carlos Eugenio Delgado Martínez y Mauricio Delgado Martínez, hijastros de Leopoldo Lara Escalante.