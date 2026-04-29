Arrolla motocicleta a menores en scooter y los deja lesionados en Parras (video)

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/ 29 abril 2026
    Arrolla motocicleta a menores en scooter y los deja lesionados en Parras (video)

Autoridades iniciaron las investigaciones tras el accidente ocurrido en la colonia Saltillo 400, donde cámaras de seguridad serán clave para determinar la responsabilidad del percance

PARRAS, COAH. – La tarde de este martes se registró un fuerte accidente vial sobre la calle Ignacio Segura, en la colonia Saltillo 400, donde una motocicleta impactó contra dos menores que circulaban en un scooter, en Parras.

Los hechos fueron reportados aproximadamente a las 19:20 horas, cuando se informó que el conductor de la motocicleta, al transitar por la vía, se llevó a su paso a los dos menores que paseaban en el vehículo eléctrico.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/por-estrategia-comercial-volaris-reprograma-inicio-de-vuelos-saltillo-guadalajara-FC20337147

A través de video de cámaras de seguridad de la zona, se pudo observar el momento exacto del impacto, donde la motocicleta golpea y arrastra a los menores y al scooter, dejando ver la violencia con la que ocurrieron los hechos.

$!Los tres lesionados fueron trasladados al Centro de Salud para su atención médica, donde permanecen bajo observación tras el fuerte impacto registrado en la colonia Saltillo 400.
Los tres lesionados fueron trasladados al Centro de Salud para su atención médica, donde permanecen bajo observación tras el fuerte impacto registrado en la colonia Saltillo 400. PEDRO PESINA

Al lugar acudieron de inmediato paramédicos de la Cruz Roja, quienes brindaron los primeros auxilios a las tres personas involucradas.

$!Paramédicos de la Cruz Roja brindaron atención prehospitalaria a los tres involucrados en el accidente, ocurrido durante la tarde del martes, antes de su traslado a un centro médico para su valoración.
Paramédicos de la Cruz Roja brindaron atención prehospitalaria a los tres involucrados en el accidente, ocurrido durante la tarde del martes, antes de su traslado a un centro médico para su valoración. PEDRO PESINA

Por su parte, elementos de la Policía de Tránsito se hicieron cargo de la situación, realizando el levantamiento del primer peritaje para determinar las causas y responsabilidades del accidente.

$!La zona del accidente fue acordonada por autoridades de Tránsito Municipal mientras se realizaban las primeras diligencias para determinar la mecánica del choque entre la motocicleta y el scooter.
La zona del accidente fue acordonada por autoridades de Tránsito Municipal mientras se realizaban las primeras diligencias para determinar la mecánica del choque entre la motocicleta y el scooter. PEDRO PESINA

Como consecuencia del golpe, el motociclista y los dos menores resultaron lesionados, por lo que fueron trasladados al Centro de Salud, donde permanecen internados para su atención y observación médica.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


accidentes viales
choque de moto

Localizaciones


Parras de la Fuente

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Crucificada

Crucificada
true

Morena: ¿Cómo resolvería usted este entuerto?
true

POLITICÓN: ¿Reglas a la medida? Morena alista cambios a sus estatutos con dedicatoria de Coahuila

El festival reunirá iniciativas de rescate y espacios para encontrar hogar a perros y gatos, además de recolectar insumos para su cuidado.

Arman en Saltillo ‘Échanos una patita Fest’ en apoyo a perros y gatos rescatados

El hombre fue trasladado en código rojo a un hospital para recibir atención médica especializada tras las severas lesiones sufridas.

Tren arrolla a hombre en Ramos Arizpe; sufre amputación de ambas piernas

Reconoce ‘Kikín’ Fonseca altos índices de seguridad en Saltillo

Reconoce ‘Kikín’ Fonseca altos índices de seguridad en Saltillo
Ucrania se consolida como una potencia militar independiente y líder estratégico en la defensa de los valores democráticos europeos.

Con ustedes, el nuevo líder del mundo libre
Agentes federales y fuerzas de seguridad acordonan la residencia de Cole Tomas Allen en Torrance, California, tras su detención en Washington D.C

¿Qué llevó al sospechoso del ataque a la cena de corresponsales a viajar de costa a costa?