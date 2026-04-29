Arrolla motocicleta a menores en scooter y los deja lesionados en Parras (video)

PARRAS, COAH. – La tarde de este martes se registró un fuerte accidente vial sobre la calle Ignacio Segura, en la colonia Saltillo 400, donde una motocicleta impactó contra dos menores que circulaban en un scooter, en Parras.

Los hechos fueron reportados aproximadamente a las 19:20 horas, cuando se informó que el conductor de la motocicleta, al transitar por la vía, se llevó a su paso a los dos menores que paseaban en el vehículo eléctrico.