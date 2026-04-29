Arrolla motocicleta a menores en scooter y los deja lesionados en Parras (video)
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Autoridades iniciaron las investigaciones tras el accidente ocurrido en la colonia Saltillo 400, donde cámaras de seguridad serán clave para determinar la responsabilidad del percance
PARRAS, COAH. – La tarde de este martes se registró un fuerte accidente vial sobre la calle Ignacio Segura, en la colonia Saltillo 400, donde una motocicleta impactó contra dos menores que circulaban en un scooter, en Parras.
Los hechos fueron reportados aproximadamente a las 19:20 horas, cuando se informó que el conductor de la motocicleta, al transitar por la vía, se llevó a su paso a los dos menores que paseaban en el vehículo eléctrico.
A través de video de cámaras de seguridad de la zona, se pudo observar el momento exacto del impacto, donde la motocicleta golpea y arrastra a los menores y al scooter, dejando ver la violencia con la que ocurrieron los hechos.
Al lugar acudieron de inmediato paramédicos de la Cruz Roja, quienes brindaron los primeros auxilios a las tres personas involucradas.
Por su parte, elementos de la Policía de Tránsito se hicieron cargo de la situación, realizando el levantamiento del primer peritaje para determinar las causas y responsabilidades del accidente.
Como consecuencia del golpe, el motociclista y los dos menores resultaron lesionados, por lo que fueron trasladados al Centro de Salud, donde permanecen internados para su atención y observación médica.