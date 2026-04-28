Por estrategia comercial, Volaris reprograma inicio de vuelos Saltillo-Guadalajara

Por ajustes en su estrategia comercial, Volaris reprogramó para inicios de diciembre la conexión aérea entre Saltillo y Guadalajara, ruta que inicialmente estaba prevista para arrancar en junio. Aeropuertos Mexicanos (AME) informó, mediante un comunicado emitido en el Tianguis Turístico de Acapulco, que este vuelo forma parte del programa Vuela Fácil, Vuela Saltillo, una iniciativa impulsada de manera conjunta por AME, ALTEA, el Gobierno de Coahuila y las aerolíneas para fortalecer la conectividad regional, facilitar el acceso aéreo y detonar el desarrollo económico y turístico del estado.

“Nos entusiasma enormemente sumar esta nueva ruta desde Guadalajara, uno de los principales hubs del país. Para AME representa un avance muy importante en la consolidación del Aeropuerto Internacional de Saltillo como una alternativa atractiva, eficiente y cada vez mejor conectada para los pasajeros y para el sector productivo de la región”, señaló Javier García Bejos, director general de AME. La empresa destacó que la nueva ruta atenderá un mercado con alta actividad económica y turística, además de reforzar el posicionamiento de Saltillo como un nodo estratégico para Ramos Arizpe, Arteaga y su zona de influencia, donde anualmente más de 2.1 millones de pasajeros se trasladan hacia y desde Monterrey ante la limitada oferta aérea cercana.

“Celebramos este anuncio como un paso decisivo para Saltillo y para todo Coahuila. La nueva ruta fortalece nuestra conectividad nacional, impulsa la competitividad del estado y genera mejores condiciones para el crecimiento económico, la atracción de inversiones y el desarrollo turístico”, señalaron representantes del Gobierno estatal en el comunicado difundido por AME.

AME añadió que el lanzamiento del vuelo a Guadalajara está acompañado por acciones de modernización en el Aeropuerto Plan de Guadalupe, entre ellas la ampliación de salas de espera y filtros de seguridad, renovación de plataformas y calles de rodaje, optimización de estacionamientos y accesos, nuevos servicios comerciales, restaurante, salón VIP y WiFi gratuito, así como nuevo equipamiento tecnológico y mejoras en el control de tránsito aéreo. Hasta hace unas semanas, Volaris ofertaba vuelos entre ambas ciudades a partir de junio; sin embargo, una revisión realizada por VANGUARDIA constató que el primer vuelo disponible aparece hasta el 1 de diciembre de este año.

La ruta operará diariamente con equipos Airbus A320 en los siguientes horarios: Guadalajara-Saltillo Salida: 19:01 horas | Llegada: 20:28 horas Saltillo-Guadalajara Salida: 21:01 horas | Llegada: 22:31 horas INFLUYE ESTRÉS EN EL SECTOR AÉREO Los Servicios Estatales Aeroportuarios de Coahuila informaron a VANGUARDIA que el estrés en el sector aéreo internacional influyó en la decisión de reprogramar el inicio de operaciones.

A principios de abril, El Universal publicó que, de acuerdo con el INEGI, el precio de la turbosina creció 32.1 por ciento en marzo de este año. El medio agregó que la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA, por sus siglas en inglés) estima que la turbosina representa alrededor de un tercio de los gastos totales de las aerolíneas.

El director de PetroIntelligence, Alejandro Montufar, explicó a El Universal que el combustible elevó su precio en distintas terminales del país y señaló que, al igual que otros energéticos, ha resentido mayores costos de importación por las tensiones en Medio Oriente, que mantienen los petroprecios cercanos a los 100 dólares por barril. La oficina de Servicios Estatales Aeroportuarios añadió que actualmente se trabaja para ampliar la conectividad del Aeropuerto Internacional Plan de Guadalupe, en Ramos Arizpe, con la intención de ofrecer un mejor servicio y arrancar con una operación fortalecida desde el inicio de la nueva ruta.

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