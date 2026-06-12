Arteaga: Reconoce UAdeC excelencia académica de más de 700 egresados con resultados destacados en el EGEL

La Universidad Autónoma de Coahuila reconoció a más de 700 egresadas y egresados de la Unidad Sureste que obtuvieron Testimonio de Desempeño Satisfactorio en el Examen General para el Egreso de la Licenciatura (EGEL) del Ceneval, aplicado en marzo de 2026, una distinción que avala los conocimientos y competencias adquiridos durante su formación profesional. La ceremonia se llevó a cabo en la Gran Sala de Ciudad Universitaria Campus Arteaga y reunió a autoridades universitarias, directivos, estudiantes galardonados y sus familias. Encabezó el acto el rector Octavio Pimentel Martínez, acompañado por el secretario general de la Unidad Sureste, Víctor Cobos, en representación de la coordinadora Eva Kerena Hernández Martínez, así como por el director de Planeación, Jesús Alberto Montalvo Morales.

Durante su mensaje, el rector destacó que los resultados obtenidos reflejan el esfuerzo conjunto de estudiantes, familias, docentes y personal universitario, además de representar una muestra tangible de la calidad educativa que ofrece la máxima casa de estudios de Coahuila. “Este reconocimiento es resultado de la dedicación, la disciplina, la resiliencia y la constancia de cada uno de ustedes. Han alcanzado una meta importante y obtenido una acreditación de alcance nacional que distingue su preparación profesional”, expresó.

Asimismo, señaló que este logro permite rendir cuentas a la sociedad sobre el trabajo académico que se desarrolla en la institución y refrenda el compromiso universitario de colocar en el centro de sus acciones la formación integral de las y los jóvenes. UN LOGRO COMPARTIDO POR ESTUDIANTES, FAMILIAS Y DOCENTES Pimentel Martínez subrayó que cada reconocimiento también pertenece a quienes acompañaron el proceso formativo de los egresados, desde sus familias hasta profesores, investigadores y directivos que contribuyeron a su desarrollo académico. “Crean en ustedes mismos, pero también en el respaldo de quienes los acompañaron en este camino. Detrás de cada logro hay familias, docentes e investigadores comprometidos con la educación y con el futuro de nuestros estudiantes”, afirmó. Por su parte, el director de Planeación, Jesús Alberto Montalvo Morales, destacó que las universidades tienen la responsabilidad de formar profesionistas capaces de responder a los retos actuales del mercado laboral y generar mejores oportunidades de desarrollo para ellos y sus familias.

Añadió que estos resultados confirman el rumbo que sigue la Universidad Autónoma de Coahuila para fortalecer la competitividad de sus egresados y consolidar una educación superior pertinente y de calidad. FACULTADES CON MAYOR NÚMERO DE TESTIMONIOS SATISFACTORIOS Entre las unidades académicas con más egresados reconocidos destacan la Facultad de Jurisprudencia, con 101 estudiantes de la Licenciatura en Derecho; la Facultad de Ciencias de la Administración, que sumó 216 testimonios satisfactorios entre las licenciaturas en Administración de Empresas, Contaduría y Administración de Recursos Humanos; y la Facultad de Medicina, con 76 egresados de Médico Cirujano.

También sobresalieron la Facultad de Enfermería y Nutrición “Dr. Santiago Valdés Galindo”, con 68 reconocimientos; la Facultad de Ciencias Químicas, con 49; la Facultad de Ciencia, Educación y Humanidades, con 33; y la Facultad de Arquitectura, con 28. La lista incluye además a estudiantes de las facultades de Ingeniería, Economía, Artes Plásticas, Sistemas, Mercadotecnia, Odontología, Ciencias de la Comunicación, Trabajo Social y Psicología, quienes acreditaron satisfactoriamente esta evaluación nacional. Con estos resultados, la Universidad Autónoma de Coahuila fortalece su compromiso con la excelencia académica y refrenda su propósito de formar profesionistas altamente capacitados para contribuir al desarrollo de la entidad y del País.

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