Cuatro décadas de danza y tradición: el Ballet Folklórico del Ateneo Fuente celebra su legado

La Universidad Autónoma de Coahuila, a través de la Escuela de Bachilleres Ateneo Fuente y la Coordinación General de Difusión y Patrimonio Cultural, invita a la comunidad universitaria y al público en general a ser parte de la Gala Internacional conmemorativa por el 40 aniversario del Ballet Folklórico del Ateneo Fuente, una agrupación que ha llevado la riqueza cultural de México a escenarios de distintas partes del mundo. La celebración tendrá lugar el próximo 14 de junio a las 18:00 horas en el Paraninfo del Ateneo Fuente, con acceso gratuito para todas las personas interesadas en disfrutar de una velada dedicada a la música, la danza y la identidad mexicana.

UN REFERENTE DE LA CULTURA UNIVERSITARIA La gala marcará un momento histórico para una de las compañías artísticas más representativas de la Universidad Autónoma de Coahuila. A lo largo de cuatro décadas, el Ballet Folklórico del Ateneo Fuente se ha distinguido por preservar, promover y difundir las expresiones tradicionales del país, convirtiéndose en un referente cultural dentro y fuera de México.

El festejo será también un homenaje al maestro Eulalio “Lalo” Rodríguez, fundador y director de la agrupación, cuya trayectoria ha estado estrechamente ligada al crecimiento y consolidación del proyecto artístico. Rodríguez ingresó al ballet como bailarín en 1981 y asumió la dirección en 1986, impulsando desde entonces una labor formativa que ha trascendido generaciones. Bajo su liderazgo, la agrupación ha desarrollado una intensa actividad nacional e internacional, posicionándose como uno de los principales embajadores culturales de Coahuila y acumulando reconocimientos que respaldan su prestigio artístico. Su contribución a la promoción de la cultura mexicana le ha valido homenajes, distinciones universitarias y la Medalla al Mérito Universitario. RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL Y NUEVOS HORIZONTES Como parte del programa conmemorativo participará la cantante coahuilense Navid Rodríguez, reconocida promotora de la música tradicional mexicana y colaboradora frecuente del ballet en diversas presentaciones. En esta ocasión compartirá escenario con el Mariachi Luna de Monterrey, en una actuación especial que servirá como antesala de la próxima gira internacional de la agrupación por Europa.

La historia reciente del Ballet Folklórico del Ateneo Fuente está marcada por importantes triunfos internacionales. Entre ellos destacan el primer lugar obtenido en el FolkFest International Folk Festival de Skopje, Macedonia del Norte, en 2023, así como el máximo reconocimiento alcanzado en el certamen internacional Mundo del Folklore, celebrado en Italia en 2025.

Estos logros se suman a más de 200 premios y distinciones nacionales e internacionales obtenidos durante su trayectoria, resultado del talento de sus integrantes, el respaldo de generaciones de exalumnos y el compromiso institucional con la difusión de las tradiciones mexicanas. La invitación permanece abierta para estudiantes, docentes, egresados, familias y público en general que deseen formar parte de una celebración que promete reunir arte, identidad y orgullo universitario en una noche especial para la cultura coahuilense. Para mayores informes, las personas interesadas pueden comunicarse a la Dirección de la Escuela de Bachilleres Ateneo Fuente al teléfono 844 415 7572.

Publicidad