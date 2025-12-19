Arte que acompaña: estudiantes de Artes Plásticas crean capas para apoyar a niñas y niños en tratamiento médico, en Saltillo

Saltillo
/ 19 diciembre 2025
    Arte que acompaña: estudiantes de Artes Plásticas crean capas para apoyar a niñas y niños en tratamiento médico, en Saltillo
    Estudiantes de la Licenciatura en Artes Plásticas de la UAdeC confeccionaron capas infantiles como un gesto de solidaridad y acompañamiento para niñas y niños en tratamiento médico. FOTO: SARAH ESTRADA/VANGUARDIA
Sarah Estrada
por Sarah Estrada

COMPARTIR

TEMAS


Altruismo
Arte

Localizaciones


Saltillo

Organizaciones


UAdeC

Más de 50 alumnos de la UAdeC elaboraron atuendos inspirados en superhéroes para recaudar donativos a favor de la Fundación PAME México y acompañar a los menores que inician procesos médicos u hospitalarios

La creatividad estudiantil se convirtió en un gesto de acompañamiento y solidaridad. Alumnos de la Licenciatura en Artes Plásticas de la Universidad Autónoma de Coahuila desarrollaron una serie de capas infantiles con el objetivo de recaudar fondos y brindar apoyo emocional a niñas y niños que enfrentan tratamientos médicos o procesos de hospitalización.

El proyecto surgió del vínculo entre la Facultad de Artes Plásticas y la Fundación PAME México, organización que ofrece acompañamiento integral a personas que requieren prótesis de brazos o piernas, así como a pacientes oncológicos. “La fundación busca vincularse con instituciones educativas para difundir sus objetivos; hace un año trabajamos fotografía con Diseño Gráfico y ahora se buscó colaborar con Artes Plásticas”, explicó Genaro Loera, docente de la Facultad y responsable del proyecto junto con Manuel Delabra.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo entrega Premio al Mérito Deportivo 2025; continuarán los apoyos a deportistas en 2026

$!La capa, símbolo de los superhéroes, fue elegida para representar la fortaleza, resiliencia y valentía de los niños que enfrentan procesos médicos.
La capa, símbolo de los superhéroes, fue elegida para representar la fortaleza, resiliencia y valentía de los niños que enfrentan procesos médicos. FOTO: SARAH ESTRADA/VANGUARDIA

La elección de la capa no fue casual. Asociada simbólicamente con los superhéroes, esta prenda permite establecer una analogía con la fortaleza que los niños despliegan frente a la enfermedad. “Las capas están pensadas como un gesto de acompañamiento; representan la lucha, la resiliencia, el amor y la imaginación, con colores y elementos cercanos a la infancia”, detalló Loera.

$!Las capas se ofrecen a cambio de un donativo voluntario, que será entregado directamente a la Fundación PAME México.
Las capas se ofrecen a cambio de un donativo voluntario, que será entregado directamente a la Fundación PAME México. FOTO: SARAH ESTRADA

En total participaron más de 50 estudiantes de tercero y quinto semestre, quienes se integraron desde sus asignaturas. Cada uno diseñó patrones, confeccionó y decoró su pieza con textiles, pintura y materiales diversos, dando como resultado capas únicas, elaboradas de manera artesanal.

$!La iniciativa forma parte de una estrategia académica que promueve el compromiso social desde las aulas de la Facultad de Artes Plásticas.
La iniciativa forma parte de una estrategia académica que promueve el compromiso social desde las aulas de la Facultad de Artes Plásticas. FOTO: SARAH ESTRADA/VANGUARDIA

La Fundación PAME acompañó el proceso desde el inicio, sensibilizando a los estudiantes sobre la realidad de las personas beneficiarias y manteniendo contacto durante el desarrollo del proyecto. Actualmente, las capas se ofrecen a cambio de un donativo —con una aportación base de 200 pesos— que será entregado por los propios alumnos a la fundación en enero. “La cantidad es voluntaria; toda aportación suma para prótesis y tratamientos”, comentó el docente.

Las piezas que no sean adquiridas tendrán un destino igualmente solidario: serán donadas directamente a niñas y niños que comienzan procesos médicos u hospitalarios, como una forma de brindar consuelo y acompañamiento emocional en momentos complejos.

$!La colaboración entre la UAdeC y la Fundación PAME México busca transformar el arte en un acto de cuidado, empatía y acompañamiento.
La colaboración entre la UAdeC y la Fundación PAME México busca transformar el arte en un acto de cuidado, empatía y acompañamiento. FOTO: SARAH ESTRADA/VANGUARDIA

Para los estudiantes, la experiencia trasciende lo académico. “Desde las asignaturas buscamos que vinculen su quehacer con necesidades sociales reales. En las capas se nota la intención y el mensaje que quieren comunicar a personas en situación de vulnerabilidad”, agregó Loera, al hablar sobre el interés del alumnado por participar en proyectos con impacto social.

$!Cada capa fue diseñada, confeccionada y decorada de manera artesanal, integrando textiles, pintura y elementos visuales vinculados a la infancia
Cada capa fue diseñada, confeccionada y decorada de manera artesanal, integrando textiles, pintura y elementos visuales vinculados a la infancia FOTO: SARAH ESTRADA/VANGUARDIA

Esta es la segunda ocasión que la Facultad de Artes Plásticas colabora con la Fundación PAME México y, de acuerdo con sus responsables, se espera que el proyecto pueda repetirse o ampliarse en el futuro. Mientras tanto, la invitación está abierta a la ciudadanía para sumarse mediante un donativo y contribuir a transformar el arte en un acto de cuidado y acompañamiento. Para quienes deseen adquirir alguna pieza, pueden solicitar información a través de la página oficial de la Facultad de Artes Plásticas UAdeC.

Temas


Altruismo
Arte

Localizaciones


Saltillo

Organizaciones


UAdeC

Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Un peregrinar

Un peregrinar
true

La O por lo divino
true

POLITICÓN: ¡Qué no la dejaron sola! Tania rechazó ayuda, pero le pasará factura electoral a Morena en Coahuila
Autoridades federales aseguraron un vehículo y la droga durante la intervención en el ejido La Tuna.

Vinculan a proceso a hombre detenido con más de 664 kg de mariguana en Saltillo
Según las autoridades, la operación fuera de área marca la primera vez que Kiev ataca en aguas neutrales.

Drones ucranianos destruyen un petrolero ruso en una ‘operación especial sin precedentes’
En Coahuila la venta de cuetes será severamente castigada.

Tolerancia cero: Castigará Coahuila hasta con un millón de pesos de multa la venta de cuetes
Planes. Saltillo ofrece opciones culturales y de entretenimiento durante el arranque de las vacaciones decembrinas, con actividades gratuitas, conciertos tributo y estrenos cinematográficos para todo público.

¿Qué hacer en Saltillo? Exposiciones fotográficas, actividades culturales en Villamagia y estreno en cines de ‘Avatar: Fuego y Cenizas’
Todos los años, alrededor de 1,35 millones de personas mueren en choques en caminos de todo el mundo.

¿La inteligencia artificial podría acabar con los accidentes automovilísticos? Existe la posibilidad