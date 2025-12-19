Arte que acompaña: estudiantes de Artes Plásticas crean capas para apoyar a niñas y niños en tratamiento médico, en Saltillo

La creatividad estudiantil se convirtió en un gesto de acompañamiento y solidaridad. Alumnos de la Licenciatura en Artes Plásticas de la Universidad Autónoma de Coahuila desarrollaron una serie de capas infantiles con el objetivo de recaudar fondos y brindar apoyo emocional a niñas y niños que enfrentan tratamientos médicos o procesos de hospitalización. El proyecto surgió del vínculo entre la Facultad de Artes Plásticas y la Fundación PAME México, organización que ofrece acompañamiento integral a personas que requieren prótesis de brazos o piernas, así como a pacientes oncológicos. “La fundación busca vincularse con instituciones educativas para difundir sus objetivos; hace un año trabajamos fotografía con Diseño Gráfico y ahora se buscó colaborar con Artes Plásticas”, explicó Genaro Loera, docente de la Facultad y responsable del proyecto junto con Manuel Delabra. TE PUEDE INTERESAR: Saltillo entrega Premio al Mérito Deportivo 2025; continuarán los apoyos a deportistas en 2026

La elección de la capa no fue casual. Asociada simbólicamente con los superhéroes, esta prenda permite establecer una analogía con la fortaleza que los niños despliegan frente a la enfermedad. “Las capas están pensadas como un gesto de acompañamiento; representan la lucha, la resiliencia, el amor y la imaginación, con colores y elementos cercanos a la infancia”, detalló Loera.

En total participaron más de 50 estudiantes de tercero y quinto semestre, quienes se integraron desde sus asignaturas. Cada uno diseñó patrones, confeccionó y decoró su pieza con textiles, pintura y materiales diversos, dando como resultado capas únicas, elaboradas de manera artesanal.

La Fundación PAME acompañó el proceso desde el inicio, sensibilizando a los estudiantes sobre la realidad de las personas beneficiarias y manteniendo contacto durante el desarrollo del proyecto. Actualmente, las capas se ofrecen a cambio de un donativo —con una aportación base de 200 pesos— que será entregado por los propios alumnos a la fundación en enero. “La cantidad es voluntaria; toda aportación suma para prótesis y tratamientos”, comentó el docente. Las piezas que no sean adquiridas tendrán un destino igualmente solidario: serán donadas directamente a niñas y niños que comienzan procesos médicos u hospitalarios, como una forma de brindar consuelo y acompañamiento emocional en momentos complejos.

Para los estudiantes, la experiencia trasciende lo académico. “Desde las asignaturas buscamos que vinculen su quehacer con necesidades sociales reales. En las capas se nota la intención y el mensaje que quieren comunicar a personas en situación de vulnerabilidad”, agregó Loera, al hablar sobre el interés del alumnado por participar en proyectos con impacto social.