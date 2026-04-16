Arteaga refuerza acciones de salud con campaña de descacharrización y vacunación en Bella Unión
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Autoridades municipales y estatales realizaron jornada de descacharrización y vacunación antirrábica para prevenir enfermedades y proteger a la población en Bella Unión
ARTEAGA, COAH.- Con el objetivo de prevenir enfermedades y fortalecer la salud pública, el Municipio de Arteaga, en coordinación con el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Salud, llevó a cabo una campaña de descacharrización, control de vectores y vacunación antirrábica en la comunidad de Bella Unión.
La jornada se realizó este jueves 16 de abril en la Plaza Central de la localidad, donde habitantes acudieron para aprovechar los servicios gratuitos enfocados en la protección de la salud familiar y el cuidado de sus mascotas. Estas acciones buscan reducir riesgos sanitarios, principalmente aquellos asociados a enfermedades transmitidas por mosquitos, así como prevenir la rabia mediante la inmunización de animales domésticos.
La alcaldesa Ana Karen Sánchez Flores subrayó la importancia de la participación ciudadana en este tipo de estrategias, destacando que la eliminación de objetos en desuso que acumulan agua es fundamental para evitar la proliferación de criaderos de mosquitos. Asimismo, reiteró el llamado a la población para llevar a sus mascotas a vacunar, como una medida clave de protección comunitaria.
La edil destacó que estas acciones forman parte de una estrategia integral impulsada por la Administración Municipal 2025-2027 “Arteaga somos Todos”, en coordinación con el Gobierno del Estado, con el objetivo de promover entornos más saludables y mejorar la calidad de vida de las familias del municipio.