Arteaga refuerza acciones de salud con campaña de descacharrización y vacunación en Bella Unión

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Coahuila
/ 16 abril 2026
    Arteaga refuerza acciones de salud con campaña de descacharrización y vacunación en Bella Unión
    La jornada se llevó a cabo en la Plaza Central de Bella Unión, donde autoridades y ciudadanía sumaron esfuerzos para eliminar posibles criaderos de mosquitos. CORTESÍA

Autoridades municipales y estatales realizaron jornada de descacharrización y vacunación antirrábica para prevenir enfermedades y proteger a la población en Bella Unión

ARTEAGA, COAH.- Con el objetivo de prevenir enfermedades y fortalecer la salud pública, el Municipio de Arteaga, en coordinación con el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Salud, llevó a cabo una campaña de descacharrización, control de vectores y vacunación antirrábica en la comunidad de Bella Unión.

La jornada se realizó este jueves 16 de abril en la Plaza Central de la localidad, donde habitantes acudieron para aprovechar los servicios gratuitos enfocados en la protección de la salud familiar y el cuidado de sus mascotas. Estas acciones buscan reducir riesgos sanitarios, principalmente aquellos asociados a enfermedades transmitidas por mosquitos, así como prevenir la rabia mediante la inmunización de animales domésticos.

$!Personal de salud aplicó vacunas antirrábicas a mascotas como parte de las acciones para proteger la salud pública en Arteaga.
Personal de salud aplicó vacunas antirrábicas a mascotas como parte de las acciones para proteger la salud pública en Arteaga. CORTESÍA
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La alcaldesa Ana Karen Sánchez Flores subrayó la importancia de la participación ciudadana en este tipo de estrategias, destacando que la eliminación de objetos en desuso que acumulan agua es fundamental para evitar la proliferación de criaderos de mosquitos. Asimismo, reiteró el llamado a la población para llevar a sus mascotas a vacunar, como una medida clave de protección comunitaria.

$!Habitantes de Bella Unión participaron en la campaña de descacharrización y vacunación, contribuyendo a la prevención de enfermedades transmitidas por vector.
Habitantes de Bella Unión participaron en la campaña de descacharrización y vacunación, contribuyendo a la prevención de enfermedades transmitidas por vector. CORTESÍA

La edil destacó que estas acciones forman parte de una estrategia integral impulsada por la Administración Municipal 2025-2027 “Arteaga somos Todos”, en coordinación con el Gobierno del Estado, con el objetivo de promover entornos más saludables y mejorar la calidad de vida de las familias del municipio.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

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