Arteaga refuerza acciones de salud con campaña de descacharrización y vacunación en Bella Unión

ARTEAGA, COAH.- Con el objetivo de prevenir enfermedades y fortalecer la salud pública, el Municipio de Arteaga, en coordinación con el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Salud, llevó a cabo una campaña de descacharrización, control de vectores y vacunación antirrábica en la comunidad de Bella Unión.

La jornada se realizó este jueves 16 de abril en la Plaza Central de la localidad, donde habitantes acudieron para aprovechar los servicios gratuitos enfocados en la protección de la salud familiar y el cuidado de sus mascotas. Estas acciones buscan reducir riesgos sanitarios, principalmente aquellos asociados a enfermedades transmitidas por mosquitos, así como prevenir la rabia mediante la inmunización de animales domésticos.