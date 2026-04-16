Operaban sin permiso, negocios clausurados por venta de suero vitaminado en Coahuila

La autoridad sanitaria detalló que el objetivo es blindar al Estado frente a incidentes negativos reportados en otras regiones de México.

TORREÓN, COAH.- El secretario de Salud en Coahuila , Eliud Aguirre, informó sobre la suspensión de actividades en dos negocios dedicados a la aplicación de sueros vitaminados. La medida responde a una estrategia preventiva ante el peligro que representa el uso de sustancias sin la debida regulación, ya que el suministro de insumos de origen incierto puede acarrear severas complicaciones de salud.

Según explicó el funcionario, se trataba de estéticas que operaban sin los permisos correspondientes; además, los productos utilizados carecían de facturación, trazabilidad o especificaciones sobre su contenido y procedencia.

Esta carencia de documentación impide identificar riesgos potenciales y vulnera la seguridad de los pacientes al no existir garantías de calidad.

El Secretario subrayó que, a diferencia de Sonora, en Coahuila no se han reportado decesos ni afectaciones graves por esta práctica; no obstante, persiste la alerta y el llamado a la ciudadanía a evitar sitios no certificados.

Actualmente, la Secretaría mantiene una vigilancia estrecha sobre los locales que ofrecen estos tratamientos, los cuales deben contar obligatoriamente con el aval de la Cofepris. Además de las inspecciones de rutina, se han reforzado las campañas informativas para frenar la informalidad.

Los negocios sancionados permanecerán cerrados temporalmente hasta acreditar legalidad y, en caso de reincidencia, podrían enfrentar la revocación definitiva de su licencia.