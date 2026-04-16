Operaban sin permiso, negocios clausurados por venta de suero vitaminado en Coahuila

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Torreón
/ 16 abril 2026
    Operaban sin permiso, negocios clausurados por venta de suero vitaminado en Coahuila
    Las estéticas clausuradas carecían de permiso para laborar; permanecerán así hasta comprobar su legalidad. ESPECIAL

En la entidad no se han reportado decesos ni afectaciones graves por esta práctica

TORREÓN, COAH.- El secretario de Salud en Coahuila, Eliud Aguirre, informó sobre la suspensión de actividades en dos negocios dedicados a la aplicación de sueros vitaminados. La medida responde a una estrategia preventiva ante el peligro que representa el uso de sustancias sin la debida regulación, ya que el suministro de insumos de origen incierto puede acarrear severas complicaciones de salud.

La autoridad sanitaria detalló que el objetivo es blindar al Estado frente a incidentes negativos reportados en otras regiones de México.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/coahuila-uno-de-los-estados-con-menor-incidencia-de-sarampion-en-el-pais-salud-FF20072362

Según explicó el funcionario, se trataba de estéticas que operaban sin los permisos correspondientes; además, los productos utilizados carecían de facturación, trazabilidad o especificaciones sobre su contenido y procedencia.

Esta carencia de documentación impide identificar riesgos potenciales y vulnera la seguridad de los pacientes al no existir garantías de calidad.

El Secretario subrayó que, a diferencia de Sonora, en Coahuila no se han reportado decesos ni afectaciones graves por esta práctica; no obstante, persiste la alerta y el llamado a la ciudadanía a evitar sitios no certificados.

Actualmente, la Secretaría mantiene una vigilancia estrecha sobre los locales que ofrecen estos tratamientos, los cuales deben contar obligatoriamente con el aval de la Cofepris. Además de las inspecciones de rutina, se han reforzado las campañas informativas para frenar la informalidad.

Los negocios sancionados permanecerán cerrados temporalmente hasta acreditar legalidad y, en caso de reincidencia, podrían enfrentar la revocación definitiva de su licencia.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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