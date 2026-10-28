Aseguran 33 gramos de presunto cristal y siete gomitas con THC en paquetería de Torreón

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    Aseguran 33 gramos de presunto cristal y siete gomitas con THC en paquetería de Torreón
    Olivia, oficial canina de la Policía Municipal, detectó un paquete con presunto cristal y siete gomitas con THC en una empresa de mensajería de Torreón. SANDRA GÓMEZ

Unidad canina localizó aproximadamente 33 gramos de una sustancia con características similares a la metanfetamina

TORREÓN, COAH.- Aproximadamente 33 gramos de presunto cristal y siete gomitas con extracto de THC fueron asegurados en una empresa de mensajería de la avenida Juárez, luego de que la oficial canina Olivia alertara a policías municipales sobre uno de los paquetes almacenados.

El envío quedó a disposición del Ministerio Público del Centro de Operaciones Estratégicas (COE), que dará seguimiento a las investigaciones para determinar de dónde provenía, hacia dónde sería enviado y quiénes podrían estar relacionados con su contenido.

Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas por este hallazgo.

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De acuerdo con la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), el aseguramiento ocurrió durante un recorrido de inspección y prevención que elementos de la unidad K-9 realizaban en las instalaciones de la empresa, con apoyo del ejemplar especializado en detección de narcóticos.

Fue en el área de almacenes donde Olivia marcó uno de los paquetes. La alerta llevó a los agentes a revisar el contenido del envío, en el que localizaron dos tipos de sustancias.

Por un lado, encontraron una bolsa de polipropileno transparente, sellada al calor, con alrededor de 33 gramos de material granulado que presentaba características similares a la metanfetamina, conocida como cristal.

También había siete gomitas comestibles de las marcas FADE y Micro Diamonds que, según el reporte de la corporación, contenían extracto de tetrahidrocannabinol (THC), el principal componente psicoactivo de la marihuana.

Tras la revisión, los policías aseguraron los indicios y los pusieron a disposición de la autoridad ministerial. Las indagatorias deberán establecer la procedencia y el destino del paquete, además de la posible responsabilidad de las personas involucradas en el envío.

La información difundida por la DSPM no precisa esos datos ni reporta detenciones relacionadas con el aseguramiento.

El hallazgo se registró como parte de las revisiones que la unidad K-9 lleva a cabo en empresas de paquetería de Torreón, donde los agentes y sus binomios caninos participan en labores preventivas para detectar posibles envíos de sustancias ilícitas.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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