América vs Xolos: horario y dónde ver en vivo el partido de la Liga MX

El partido está programado para las 21:00 horas, tiempo del centro de México, y podrá seguirse en televisión abierta por Canal 5, en televisión de paga a través de TUDN y en streaming por ViX Premium.

El América y Tijuana tendrán una cita este miércoles 28 de octubre en el Estadio Banorte, donde disputarán el encuentro pendiente de la Jornada 7 del Apertura 2026 de la Liga MX. Aunque las Águilas llegan como líderes de la clasificación, los Xolos buscarán aprovechar su buen momento para sumar puntos y consolidarse entre los equipos que pelean por un lugar en la Liguilla.

El compromiso fue reprogramado debido a la participación del conjunto azulcrema en la fase final de la Leagues Cup. Ahora, ambos equipos tendrán la oportunidad de sumar en una etapa del torneo en la que cada resultado puede modificar sus aspiraciones de cara a la fase final.

Las Águilas llegan a este encuentro después de perder su condición de invictas como locales, al caer 2-1 frente a Pachuca durante el fin de semana. La derrota frenó una racha de dos victorias consecutivas en las que el equipo capitalino había mostrado capacidad ofensiva.

Antes de ese tropiezo, el América goleó 5-2 al Atlas y derrotó 5-3 al León, resultados que le permitieron mantenerse en la parte alta de la tabla. Actualmente, el conjunto azulcrema suma 27 puntos y ocupa el primer lugar de la clasificación.

Frente a Tijuana, el equipo tendrá la oportunidad de responder ante su afición y defender esa posición. Sin embargo, deberá evitar errores que puedan darle opciones a un rival que llega con confianza después de su actuación más reciente.

Los Xolos, por su parte, vienen de vencer 4-1 a Santos Laguna, una victoria que les permitió alcanzar las 20 unidades y colocarse en el octavo puesto de la clasificación.

En ese encuentro, Ignacio Rivero consiguió un doblete, mientras que Francisco González y Adonis Preciado también contribuyeron con anotaciones para completar la goleada. El resultado representó un impulso para el conjunto fronterizo, que ahora tendrá una prueba exigente ante el líder del campeonato.

La diferencia de siete puntos entre ambos clubes refleja el escenario con el que llegan al compromiso, aunque Tijuana buscará reducir distancias y fortalecer su posición entre los primeros ocho lugares.

Para el América, el objetivo será volver a la senda del triunfo y conservar el liderato; para los Xolos, sumar en la capital significaría dar otro paso en su lucha por asegurar un lugar en la siguiente fase.