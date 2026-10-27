Trump propone que Venezuela sea el estado 51 de E.U
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El mandatario sugirió que el país elija a un gobernador en lugar de un presidente tras acuerdos petroleros con Washington.
Donald Trump propuso convertir a Venezuela en una parte más de Estados Unidos durante un evento público. El presidente norteamericano sugirió cambiar la forma de gobierno del país para que los venezolanos voten por un gobernador en lugar de un presidente.
La idea surgió mientras hablaba de los acuerdos de petróleo entre ambos países. Trump celebró que están llegando barcos cargados de combustible desde Venezuela y afirmó que estos negocios traen grandes ganancias para la economía de su país.
¿SÓLO UN COMENTARIO?
Las palabras de Trump son solo un comentario y no un plan real, explicaron expertos en la materia. Para que un país independiente pase a formar parte de Estados Unidos, se necesita un proceso muy largo y la aprobación del Congreso estadounidense.
VENEZUELA LIBRE E INDEPENDIENTE
Venezuela sigue siendo un país libre e independiente, por lo que estas declaraciones no cambian sus leyes ni significan que Estados Unidos haya iniciado un proceso para adueñarse del territorio.
El debate continúa por la relación entre ambos gobiernos, la cual ha cambiado en los últimos meses por el comercio de combustible. Mientras los negocios de petróleo siguen marcha, la propuesta de unir a Venezuela a Estados Unidos se queda solo como una frase de discurso.