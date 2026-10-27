Trump propone que Venezuela sea el estado 51 de E.U

Donald Trump propuso convertir a Venezuela en una parte más de Estados Unidos durante un evento público. El presidente norteamericano sugirió cambiar la forma de gobierno del país para que los venezolanos voten por un gobernador en lugar de un presidente.

La idea surgió mientras hablaba de los acuerdos de petróleo entre ambos países. Trump celebró que están llegando barcos cargados de combustible desde Venezuela y afirmó que estos negocios traen grandes ganancias para la economía de su país.

¿SÓLO UN COMENTARIO?

Las palabras de Trump son solo un comentario y no un plan real, explicaron expertos en la materia. Para que un país independiente pase a formar parte de Estados Unidos, se necesita un proceso muy largo y la aprobación del Congreso estadounidense.