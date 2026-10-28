Sin importar monto ni años de atraso, morosos del predial irán al buró de crédito en Torreón

La medida está próxima a entrar en operación. Según el funcionario, ya concluyeron los trámites con una de las dos empresas que operan los burós de crédito en México, con la cual incluso se realizó una prueba piloto.

El Ayuntamiento de Torreón se prepara para comenzar a aplicar este mecanismo como parte de las acciones para recuperar la cartera vencida, informó el tesorero municipal, Javier Lechuga Jiménez.

TORREÓN, COAH.- Sin importar el monto pendiente o los años de atraso, los contribuyentes que adeuden el impuesto predial podrán ser incorporados al buró de crédito.

Con la segunda empresa, el Municipio permanece a la espera de una respuesta para trabajar bajo el mismo esquema.

“Ya tenemos listo para los morosos meterlos al buró de crédito. Entonces, vamos a empezar ya con ese esquema. Tú no pagas, te voy a meter al buró de crédito con todo lo que conlleva estar en el buró”, declaró.

Lechuga Jiménez aclaró que la incorporación no estará reservada para quienes acumulan varios años sin cumplir con el pago del predial. La intención es incluir a los contribuyentes con obligaciones pendientes, independientemente de cuánto deban.

A esta estrategia se suman los procedimientos de embargo que mantiene la Tesorería, dirigidos principalmente a inmuebles cuyos propietarios acumulan cinco años o más sin pagar el impuesto.

El aviso de un posible embargo suele motivar a los deudores a buscar la regularización, explicó el tesorero.

Señaló que, en muchos casos, es hasta que reciben esa notificación cuando se acercan al Municipio, por lo que las acciones buscan impulsar el pago de los adeudos y el cumplimiento de las obligaciones fiscales.