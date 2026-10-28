Sin importar monto ni años de atraso, morosos del predial irán al buró de crédito en Torreón

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    Sin importar monto ni años de atraso, morosos del predial irán al buró de crédito en Torreón
    Javier Lechuga Jiménez, tesorero municipal, informó que ya se realizó una prueba piloto con una de las empresas de buró de crédito. SANDRA GÓMEZ

El Ayuntamiento de Torreón alista el envío al buró de crédito de contribuyentes morosos del predial, sin importar el monto de la deuda o los años de atraso

TORREÓN, COAH.- Sin importar el monto pendiente o los años de atraso, los contribuyentes que adeuden el impuesto predial podrán ser incorporados al buró de crédito.

El Ayuntamiento de Torreón se prepara para comenzar a aplicar este mecanismo como parte de las acciones para recuperar la cartera vencida, informó el tesorero municipal, Javier Lechuga Jiménez.

La medida está próxima a entrar en operación. Según el funcionario, ya concluyeron los trámites con una de las dos empresas que operan los burós de crédito en México, con la cual incluso se realizó una prueba piloto.

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Con la segunda empresa, el Municipio permanece a la espera de una respuesta para trabajar bajo el mismo esquema.

“Ya tenemos listo para los morosos meterlos al buró de crédito. Entonces, vamos a empezar ya con ese esquema. Tú no pagas, te voy a meter al buró de crédito con todo lo que conlleva estar en el buró”, declaró.

Lechuga Jiménez aclaró que la incorporación no estará reservada para quienes acumulan varios años sin cumplir con el pago del predial. La intención es incluir a los contribuyentes con obligaciones pendientes, independientemente de cuánto deban.

A esta estrategia se suman los procedimientos de embargo que mantiene la Tesorería, dirigidos principalmente a inmuebles cuyos propietarios acumulan cinco años o más sin pagar el impuesto.

El aviso de un posible embargo suele motivar a los deudores a buscar la regularización, explicó el tesorero.

Señaló que, en muchos casos, es hasta que reciben esa notificación cuando se acercan al Municipio, por lo que las acciones buscan impulsar el pago de los adeudos y el cumplimiento de las obligaciones fiscales.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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