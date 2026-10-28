POLITICÓN: Caso Taddei amenaza con dar coletazos en Coahuila y otros organismos electorales

I. RECONOCIMIENTO El primer paso para recomponer al INE se dio anoche con la designación de Blanca Yassahara Cruz García como presidenta provisional. Pero el problema fundamental sigue ahí y ayer quedó claro en la intervención de casi todos los integrantes del Consejo General: la salida de Guadalupe Taddei no agota la exigencia de transparencia, investigación y castigo a quienes incurrieron en irregularidades. Hubo quienes no dudaron en decirlo con todas sus letras, como el consejero Uuc-Kib Espadas, quien describió sin ambigüedades al elefante en medio de la sala: “No es tolerable que funcionarios electorales dediquen su esfuerzo a procurar el enriquecimiento delictivo”, dijo. II. LÍO GORDO Pero el yucateco dijo todavía más: “No es tolerable ver a consejeras o consejeros haciendo el papel de vendedores de material electoral estado por estado... y tampoco basta con que los vendedores del 24 sean sustituidos por nuevos vendedores en el 27”. Con eso, dejó claro que en el seno del Consejo General del INE sí se sabía la magnitud del problema y sus implicaciones, que no se limitaron a los tratos que el INE hizo en su momento con el proveedor favorito de Taddei.

III. NUEVAS VETAS Lo dicho ayer ha abierto múltiples flancos que darán lugar, en los próximos días, a revelaciones que, dicen los mejor enterados, van a dar coletazos en distintos estados del país, incluso Coahuila. Y es que el domicilio más famoso del país, Picacho 259, en la colonia Jardines del Pedregal, de la Ciudad de México, es un lugar donde el clan dirigido por José Alfredo Hernández Casillas no solamente resolvía licitaciones, sino también nombramientos, porque su estrategia era muy clara: se trataba de asegurar los contratos por la venta de material electoral infiltrando los OPLES... Y eso se lograba a través de las designaciones que realiza el INE. IV. HUELE MAL Habrá que ver, desde luego, hasta dónde deciden llevar las investigaciones. Pero de que existe tela de donde cortar, eso ni duda cabe. Porque si algo dejó en evidencia la sesión de anoche, primera que ya no presidió Guadalupe Taddei, es que casi en cualquier lugar del INE en donde se levante una alfombra, lo que surge es un olor a podrido que da cuenta de un deterioro institucional nunca antes visto. Deterioro que, dicen muchos, se contagió a los órganos electorales locales.

V. CUATRO VIGILANTES La comisión que preside la diputada priista Guadalupe Oyervides aprobó la lista de aspirantes a las contralorías de la Fiscalía, la Comisión de Derechos Humanos y los tribunales Electoral y de Justicia Administrativa. Son 15 personas para cuatro cargos y mañana acudirán al Congreso a entrevistas públicas. Entre los nombres hay caras conocidas: María Eugenia Mazorra, Everardo Zúñiga y Juan Antonio González del Bosque ya ocupan las contralorías de la Fiscalía y de ambos tribunales, respectivamente. Quieren continuar. Los diputados tendrán oportunidad de preguntarles qué encontraron y qué hicieron durante su gestión. Para evaluar a quien pide seguir, conviene empezar por revisar su trabajo. VI. BUROCRACIA ¿CÓMPLICE? Y mientras los diputados entrevistan a quienes quieren ser contralores, habría que preguntarles algo sencillo: ¿van a trabajar o sólo buscan oficina? Porque algunas contralorías locales se han convertido en lugares muy cómodos: llegan las quejas, se abren expedientes y después... silencio. Pasan los años, pasan los funcionarios y los resultados siguen sin aparecer. Para contemplar el paso del tiempo no hace falta convocar a 15 aspirantes. Basta una silla, una ventana y un buen sueldo.

VII. PRIORIDADES Sergio Guadarrama, rector de la Universidad Tecnológica de Coahuila, anunció que El Poder del Norte será el grupo estelar del UTC Fest, mañana en Ramos Arizpe. Se esperan entre cuatro mil y cinco mil estudiantes y egresados, con una producción que promete ser mejor que la del año pasado. Para la fiesta hay cartel, escenario y hasta expectativas de asistencia; para conocer cuánto costará, todavía no hay información. Guadarrama agradeció el respaldo de los ayuntamientos de Ramos Arizpe y Saltillo, sin precisar en qué consiste. Qué bueno que la universidad cuide el ambiente estudiantil. Ojalá las necesidades académicas reciban una producción igual de grande. VIII. ¿QUIÉN PONE? Y ya que Guadarrama habló de los apoyos para el UTC Fest, bien podría contar quién pagará el escenario, el sonido y a los artistas. Si participan los municipios de Tomás Gutiérrez y Javier Díaz, también convendría saber qué aporta cada uno. La celebración puede ser una buena ocasión para reunir a estudiantes y a egresados, pero la universidad también tiene cuentas que explicar y necesidades que atender. Por ahora, del festival conocemos hasta el nombre del grupo estelar; del presupuesto, nada.